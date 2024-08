Desfile Cívico-Militar e shows no Paço celebram os 471 anos de São Bernardo

São Bernardo completa 471 anos de história. E para celebrar a data, a Prefeitura preparou uma programação especial para toda a família. Os festejos começam neste sábado e domingo (dias 17 e 18/8), com festival gastronômico e musical na Esplanada do Paço, e se estendem para a próxima terça-feira (20/8), com a realização de missa festiva na Igreja da Matriz (Paróquia de Nossa Senhora de Boa Viagem), Desfile Cívico-Militar e shows. Todas as atividades são realizadas por meio de patrocínio, sem uso de verba pública.

O Festival São Bernardo 471 Anos ocorre neste sábado e domingo (17 e 18/8), das 12h às 22h, com entrada gratuita e possibilidade da doação de um quilo de alimento não perecível. Nos dois dias, a população terá à disposição tendas gastronômicas com comidas diversificadas, cerveja artesanal e apresentações musicais com bandas de rock.

No sábado (17/8), a sequência será banda Kriatura (14h), banda Faith Never More – Faith No More Cover (17h) e banda Dinasty – Kiss Cover (20h). Já no domingo, sobem ao palco as bandas N-Way – Rock anos 80 e 90 (14h), Fever – Aerosmith Cover (17h) e Blaymorphed – Pearl Jam Cover (20h).

MISSA E DESFILE CÍVICO – A programação da terça-feira (20/8) começa com a tradicional missa na Igreja da Matriz (Paróquia de Nossa Senhora de Boa Viagem), a partir das 8h, e, na sequência, o Desfile Cívico-Militar, a partir das 9h na Avenida Marechal Deodoro, com o tema “Memórias de São Bernardo do Campo: Celebrando os seus personagens históricos”.

Organizado pela Secretaria de Educação, o evento contará com a entronização das bandeiras, execução dos hinos Nacional e de São Bernardo, fala das autoridades e desfiles Militar Motorizado, Civil Motorizado e Civil. Entre os participantes, destaque para integrantes da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal, da Guarda Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente, das escolas municipais e estaduais, grupos de escoteiros e atletas da Secretaria de Esportes.

SHOW DE ANIVERSÁRIO – A Esplanada do Paço Municipal receberá, no dia 20 de agosto, o tradicional show de aniversário. A atração principal será a banda Inimigos da HP. O evento será realizado das 12h às 22h, com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, e contará ainda com brinquedos infláveis gratuitos a todo público, DJ e apresentação da banda Baleia Banguela.

SEGURANÇA – Para garantir a segurança dos presentes nos três dias de festa na Esplanada do Paço, haverá revista feminina e masculina no acesso ao evento por parte da Guarda Civil Municipal (GCM), que estará com o efetivo ampliado, além de apoio de efetivos da Polícia Militar e do Departamento de Trânsito. Os eventos serão encerrados rigorosamente às 22h para não comprometer o sossego dos moradores do entorno.

Não será permitido portar alimentos e bebidas (alcoólicas e não alcoólicas), substâncias tóxicas, fogos de artifício e estampidos, guarda-chuva, guarda-sol, capacete, cadeiras, bem como vasilhame ou objeto contendo bebidas, caixa ou sacola térmica.

SERVIÇO:

SÁBADO (17/8)

14h – Banda Kriatura (Rock Nacional) – Esplanada do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro)

17h – Faith Never More (Faith No More Cover) – Esplanada do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro)

20h – Dynasty (Kiss Cover) – Esplanada do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro)

DOMINGO (18/8)

14h – Banda N-Way (Rock) – Esplanada do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro)

17h – Banda Fever (Aerosmith Cover) – Esplanada do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro)

20h – Blaymorphed (Pearl Jam Cover) – Esplanada do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro)

TERÇA-FEIRA (20/8)

8h – Missa Igreja da Matriz – Praça da Matriz (Rua Marechal Deodoro, Centro)

9h – Desfile Cívico-Militar – Praça da Matriz (Rua Marechal Deodoro, Centro)

12h – Show Baleia Banguela – Esplanada do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro)

19h – Show Inimigos da HP – Esplanada do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro)