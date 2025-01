Demanda por vacinas foi 100% atendida em São Paulo

O Ministério da Saúde confirmou o envio integral da demanda de vacinas solicitada pelos estados no último mês, garantindo que todos os imunizantes do calendário básico estejam com estoques adequados. A proteção da população permanece como uma das prioridades centrais do governo federal, que em 2023 introduziu o Movimento Nacional pela Vacinação, uma estratégia visando a recuperação das coberturas vacinais, que vinham apresentando um declínio desde 2016. Desde a implementação desse movimento, observou-se uma tendência de crescimento nas taxas de imunização.

Até novembro de 2024, o Brasil registrou um aumento na cobertura vacinal de 15 das 16 vacinas do calendário infantil, com 12 delas superando os percentuais registrados em 2023. Conforme dados apresentados no novo painel de distribuição, mais de 604 milhões de doses foram enviadas a todos os estados entre 2023 e 2024. Somente São Paulo recebeu 124,2 milhões dessas doses, e no ano anterior, cerca de 33,3 milhões de doses foram administradas na população paulista. O painel interativo fornece informações detalhadas sobre a distribuição de todos os tipos de vacinas pelo governo federal e foi lançado em dezembro de 2024, reforçando a gestão tripartite do Sistema Único de Saúde (SUS) e promovendo a transparência.

A introdução dessa nova ferramenta representa um avanço nas políticas públicas direcionadas à imunização no Brasil, um dos maiores desafios logísticos globais devido à vasta extensão territorial do país. Anualmente, aproximadamente 300 milhões de doses são distribuídas para os mais de 5.570 municípios brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), um processo que demanda planejamento meticuloso e gestão eficaz para enfrentar os desafios impostos pela diversidade e extensão geográfica.

De acordo com Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (PNI), “o processo logístico é intrincado. Trabalhamos em colaboração com os estados, que são responsáveis pela distribuição aos municípios. Apesar das dificuldades enfrentadas, conseguimos assegurar o envio completo das vacinas do calendário básico em dezembro. Temos estoques garantidos, incluindo vacinas contra meningite e coqueluche, com reservas suficientes para atender a demanda nos próximos seis meses”.

No decorrer de 2023, o Ministério da Saúde eliminou o sigilo relacionado aos estoques e descartes de vacinas e insumos. Mais de 12,3 milhões de doses que estavam prestes a ser descartadas foram aproveitadas, resultando na economia de quase R$ 252 milhões.

Para 2024, o ministério anunciou investimentos superiores a R$ 7 bilhões dentro do Plano Nacional de Vacinação para o ano seguinte, sem considerar novas aquisições potenciais. Esse orçamento assegura a compra mínima de 260 milhões de doses, garantindo o abastecimento em todo o território nacional.

No tocante às vacinas contra varicela e tetraviral (que inclui o componente varicela), houve uma escassez global na matéria-prima. Eder Gatti enfatiza que eventuais problemas serão solucionados com novos fornecedores. “Estamos assegurando o abastecimento da vacina varicela que enfrentava dificuldades anteriormente. Atualmente contamos com três fornecedores para essa vacina, garantindo a normalização ao longo do primeiro semestre de 2025″, esclarece.

Mesmo diante dos desafios no fornecimento, o Ministério da Saúde garantiu um estoque estratégico da vacina varicela para situações emergenciais e todos os pedidos foram atendidos pela pasta em 2024, totalizando mais de 1,7 milhão de doses distribuídas.

Adicionalmente, Gatti afirmou que o ministério está reforçando os estoques das vacinas contra Covid-19 para o ano de 2025. Entre outubro e dezembro de 2024, foram enviadas aos estados cerca de 3,7 milhões de doses dessas vacinas; até agora, foram registradas aproximadamente 503 mil aplicações efetivas.

Recentemente, foi finalizado um pregão para aquisição de 69 milhões de doses que poderão ser utilizadas ao longo dos próximos dois anos. A entrega dessas doses ocorrerá gradualmente conforme a necessidade identificada através de uma ata de registro de preços, proporcionando maior flexibilidade nas entregas e evitando compras excessivas e desperdício.

A pasta está empenhada em otimizar todo o processo relativo à aquisição e distribuição das vacinas essenciais em todo o país. O Ministério da Saúde reitera seu compromisso em manter diálogo constante com os estados para buscar soluções que minimizem dificuldades eventuais e assegurem que as demandas da população sejam atendidas eficientemente.