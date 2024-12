Cobertura vacinal infantil no Brasil ultrapassa 90% para várias vacinas

A cobertura vacinal infantil no Brasil tem mostrado sinais de evolução, conforme dados do Ministério da Saúde. Até 1º de outubro de 2024, seis dos 16 imunizantes preconizados para crianças ultrapassaram uma taxa de 90%, evidenciando uma tendência positiva até o final do ano. Outros sete alcançaram taxas superiores a 80%, enquanto vacinas como varicela, tríplice viral D2 e febre amarela ainda permanecem na faixa dos 70%.

As vacinas BCG, poliomielite oral e a primeira dose da tríplice viral superaram as metas preconizadas, com coberturas de 91,8%, 95,6% e 95,7%, respectivamente. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, atribui esses aumentos aos investimentos em campanhas de vacinação, como o Movimento Nacional pela Vacinação iniciado em 2023.

O secretário Eder Gatti destaca que a melhoria na cobertura está relacionada ao aumento das doses aplicadas desde dezembro de 2023. As vacinas D1 tríplice viral e VOP/VIP para poliomielite tiveram crescimento notável. Gatti ressalta que a integração do Programa Nacional de Imunização no Ministério da Saúde facilita a elaboração de políticas públicas eficazes.

Apesar da variação entre os municípios, a adesão à estratégia nacional foi positiva. Um estudo do Unicef mostrou que a porcentagem de crianças sem vacinação contra poliomielite caiu significativamente entre 2022 e 2023. Além disso, o Brasil foi recertificado pela Opas pela eliminação do sarampo e rubéola.

A queda na imunização contra catapora é atribuída à instabilidade no fornecimento desde 2022. Entretanto, um novo contrato com fornecedores internacionais promete normalizar a distribuição até janeiro de 2025.

Esses avanços refletem um esforço coordenado para aumentar a imunização infantil no país, assegurando um futuro mais saudável para as próximas gerações.