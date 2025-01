Saúde envia 100 mil doses extras de vacina contra febre amarela para São Paulo

Nesta segunda-feira (6), o Ministério da Saúde entregou 100 mil doses extras de vacina contra a febre amarela para São Paulo, após registros de casos da doença em macacos, em algumas regiões do estado. A intensificação da vacinação é uma das recomendações para o controle de casos. Em 2024, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) distribuiu mais de 20 milhões de doses para todo o Brasil, dessas mais de 4 milhões foram para São Paulo. Ainda em janeiro, o PNI vai distribuir mais 600 mil doses de rotina para o estado.

Desde o mês de novembro do ano passado, o PNI vem atendendo em 100% os pedidos de vacina contra a febre amarela feito por São Paulo. Após o comunicado, o Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI) entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para verificar o planejamento e a estratégia de vacinação das doses extras adotados, que deve seguir em acordo com as orientações do calendário vacinal estabelecido pelo Ministério da Saúde:

1ª dose: aos noves 9 meses;

Reforço: aos 4 anos de idade;

1ª dose (caso a criança não tenha recebido as duas doses recomendadas antes de completar 5 anos): aos 5 anos de idade;

Dose única (caso não tenha recebido nenhuma dose até os 5 anos ou reforçar, caso a pessoa tenha recebido uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade): a qualquer tempo;

Dose única Pessoas a partir de 60 anos, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação, o serviço de saúde deverá avaliar a pertinência e o risco X benefício da vacinação): a partir de 60 anos.

No Brasil, o ciclo da doença atualmente é silvestre, com transmissão por meio dos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. Os últimos casos de febre amarela urbana foram registrados no país em 1942 e todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre de transmissão. No ciclo silvestre, os primatas não humanos (PNHs) são considerados os principais hospedeiros, amplificadores do vírus, e são vítimas da doença assim como o ser humano, que, nesse ciclo, apresenta-se como hospedeiro acidental.

Prevenção

A vacina é a principal ferramenta de prevenção da febre amarela. O Sistema Único de Saúde (SUS) a oferta durante todo o ano nas unidades de saúde e deve ser administrada pelo menos 10 dias antes do deslocamento para áreas de risco, principalmente, para os indivíduos que serão vacinados pela primeira vez. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O imunizante está entre os 13 das 16 principais vacinas de rotina do calendário infantil que teve aumento na cobertura vacinal em 2023 (70%), se comparado com os dados de 2022 (60,7%).