Delegação campeã de São Bernardo do JOMI é recepcionada pelo prefeito Orlando Morando

Olhares atentos, sorrisos e sons de inúmeras medalhas ecoando pelo recinto. Assim foi a manhã desta sexta-feira (5/7) do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, ao lado dos atletas que participaram dos Jogos da Melhor Idade (Jomi). O encontro ocorrido foi com o objetivo de reconhecer e homenagear os atletas da cidade acima de 60 anos, que faturaram a pontuação máxima da competição, disputada na semana passada em São Caetano e em São Bernardo.

Ao todo, a equipe são-bernardense somou 220 pontos e conquistou 20 medalhas de ouro, 24 de prata e 20 de bronze, trazendo o título depois de 11 anos de jejum. O mais tradicional torneio da Melhor Idade, que está em 26 ª edição, reuniu cerca de 2.000 atletas, sendo 161 deles de São Bernardo.

“Não poderia começar a sexta-feira de outro jeito, a não ser com uma alegria imensa de recepcionar a nossa delegação campeã do JOMI que, desde o início da nossa gestão nos dão orgulho em todas as competições que participam e que também nos são uma lição de vida de que envelhecer não significa adoecer, pelo contrário, digo sempre que, quanto mais próximo do esporte, mais longe ficamos dos remédios”, destacou o prefeito Orlando Morando.

Esta etapa regional contou com a participação de 22 cidades da 1ª Região Esportiva de São Paulo. A classificação final ficou com São Bernardo 220 pontos ficando no topo do pódio, seguido por Santo André (2º lugar) e Praia Grande (3º lugar), que disputaram 14 modalidades.

FINAL ESTADUAL – Para o próximo mês, entre os 12 a 19 de agosto, em Itatiba, Interior do Estado, a delegação de São Bernardo será representada por 66 atletas, em 10 modalidades, que vão reunir cidades de outras localidades de São Paulo.

A expectativa é que, somadas as oito etapas regionais, mais de 15 mil atletas estejam envolvidos na competição – os campeões nas categorias masculino e feminino de cada modalidade se classificam para a fase derradeira. Para a final estadual, a previsão é de atingir número de 3.000 atletas.