Defesa Civil de SP intensifica ajuda humanitária para a região Central

Após as chuvas desta terça-feira (18), a Defesa Civil do Estado de São Paulo intensificou a ação de ajuda humanitária na cidade de Nova Europa, localizada na região de Central. No último sábado (15), o município foi atingido por uma microexplosão. O fenômeno, causado por uma célula de tempestade intensa, provocou ventos de até 85 km/h, derrubou 150 árvores. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a Defesa Civil, 20 casas foram atingidas, sendo que cinco ficaram destelhadas. Para o município, foram enviadas 60 cestas básicas que serão retiradas no depósito de Bauru.

Além do envio de materiais, equipes foram deslocadas para os locais afetados, onde realizarão vistorias e prestarão apoio às ações emergenciais.

Nesta quarta-feira (19), a Defesa Civil de SP também ampliou o envio de itens de ajuda humanitária aos municípios do Vale do Paraíba afetados pelas chuvas nesta semana. Foram registrados estragos em Aparecida, Guaratinguetá, Taubaté, Areias, Pindamonhangaba e Cachoeira Paulista.

Sobre a Operação Chuvas

A Operação Chuvas é uma iniciativa do governo paulista, que faz parte da campanha SP Sempre Alerta, coordenada pela Defesa Civil. A campanha monitora as condições climáticas e áreas de risco no estado, com o objetivo de prevenir desastres naturais e garantir respostas rápidas dos órgãos estaduais durante o período chuvoso, minimizando riscos e reduzindo o impacto para a população.