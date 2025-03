Defesa Civil fornece ajuda humanitária em municípios do Vale do Paraíba após chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo disponibilizou materiais de assistência humanitária para os municípios do Vale do Paraíba que foram severamente impactados pelas chuvas ocorridas no último domingo, dia 16. As cidades de Aparecida, Potim e Cachoeira Paulista enfrentaram alagamentos significativos em decorrência das intempéries.

A cidade de Aparecida foi uma das mais afetadas, onde 81 residências e seis estabelecimentos comerciais registraram alagamentos. Felizmente, não houve relatos de vítimas, desabrigados ou desalojados. Em resposta à situação, a Defesa Civil de São Paulo distribuiu kits que incluem materiais de limpeza, higiene pessoal, itens de dormitório e cestas básicas para as famílias atingidas.

Em Cachoeira Paulista, as fortes chuvas causaram danos em 39 residências e resultaram no deslocamento de seis pessoas. A situação exigiu intervenção rápida das autoridades locais, que estão empenhadas na recuperação das áreas afetadas.

Na cidade de Potim, um ponto específico também foi identificado como alagado. A Defesa Civil Municipal continua monitorando as áreas suscetíveis a riscos e até o momento não há registro de vítimas ou pessoas desalojadas.

Em virtude da gravidade da situação, a Defesa Civil emitiu alertas sobre chuvas severas para os municípios mencionados. Além da distribuição de materiais, equipes foram enviadas para as regiões afetadas, onde realizam vistorias e oferecem suporte às operações emergenciais.

Operação Chuvas

A Operação Chuvas é uma iniciativa promovida pelo governo paulista e faz parte da campanha SP Sempre Alerta, coordenada pela Defesa Civil. Esta campanha tem como principal objetivo monitorar as condições climáticas e as áreas vulneráveis no estado, visando prevenir desastres naturais e garantir uma resposta ágil por parte dos órgãos estaduais durante a temporada de chuvas, minimizando riscos e reduzindo os impactos sobre a população.