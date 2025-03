Defesa Civil explica ‘microexplosão’ vista por moradores no município de Nova Europa

A Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou que Nova Europa, no interior paulista, foi atingida por uma microexplosão no último sábado (15). O fenômeno, causado por uma célula de tempestade intensa, trouxe ventos de até 85 km/h, derrubou 150 árvores, três postes e causou estragos em diversas residências. Cerca de quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a Defesa Civil, 20 casas foram atingidas, sendo que cinco ficaram destelhadas, e até o momento, não há registro de pessoas desalojadas.

O Governo de São Paulo vai auxiliar as famílias atingidas pela tempestade com itens de ajuda humanitária, como alimentos e produtos de higiene, e telhas para quem teve o imóvel danificado.

O que é uma microexplosão?

O meteorologista William Minhoto, da Defesa Civil, explicou que a microexplosão ocorre dentro de uma tempestade severa, quando uma nuvem libera grande quantidade de água ou vento em uma área muito localizada. “A tempestade estava cobrindo toda a cidade, mas, em um espaço bem pequeno, aconteceu essa microexplosão, que nada mais é do que uma tempestade ainda mais forte, com uma rajada de vento mais intensa e um pouco mais de chuva do que o restante.”

Como o fenômeno é muito localizado, nem sempre há registro em estações meteorológicas, o que torna sua previsão bastante difícil. “A gente pode ter vários pluviômetros na região, mas, na maioria das vezes, não há registro numérico. Então, analisamos imagens dos estragos para determinar se foi uma microexplosão ou até mesmo um tornado”, explicou o meteorologista.

Ele ressaltou que esse tipo de evento pode causar quedas de árvores e danos a edificações, gerando transtornos para os moradores da área atingida.

Impactos na cidade

O temporal, que durou cerca de 40 minutos e acumulou 100 milímetros de chuva, levou a prefeitura do município a decretar situação de emergência por 90 dias. A tempestade também deixou vários bairros sem energia elétrica e água, mas o abastecimento começou a ser restabelecido nesta segunda-feira (17).

A única escola estadual do município suspendeu as aulas para limpeza. A reposição será realizada posteriormente. Não houve danos estruturais à unidade e as aulas retornam normalmente nesta terça-feira (18).