Defesa Civil de SP envia ajuda humanitária para municípios do Vale do Paraíba afetados pelas chuvas

A Defesa Civil do Estado disponibilizou materiais de ajuda humanitária para os municípios do Vale do Paraíba afetados pelas chuvas no último domingo (16). As chuvas causaram alagamentos nas cidades de Aparecida, Potim e Cachoeira Paulista.

Um dos municípios mais atingidos, Aparecida registrou alagamentos em 81 residências e 6 estabelecimentos comerciais. Não há registro de vítimas, desabrigados ou desalojados. A Defesa Civil de SP entregou diversos kits de limpeza, higiene, dormitório e cestas básicas.