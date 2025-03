Microexplosão em Nova Europa: 4 feridos e estado de emergência decretado pela prefeitura

Um incidente climático em Nova Europa resultou em quatro feridos, com uma pessoa lesionada devido à queda de um portão, outra durante um destelhamento, e duas vítimas que foram atingidas pela queda de uma árvore sobre um veículo.

Além disso, aproximadamente 30 pessoas foram desalojadas e um posto de combustível local precisou ser interditado. Em resposta à gravidade da situação, a prefeitura da cidade decretou estado de emergência.

A Defesa Civil local identificou o fenômeno como uma microexplosão, um evento frequentemente associado a tempestades intensas, embora seja desafiador detectá-lo por meio de equipamentos meteorológicos convencionais.

A análise foi realizada com base em imagens de satélite e na avaliação dos danos, complementada por dados provenientes de estações meteorológicas que mediram a velocidade das rajadas de vento.

A interpolação de dados, técnica utilizada para estimar valores desconhecidos a partir de informações disponíveis, permitiu à Defesa Civil concluir que realmente ocorreu uma microexplosão na região.

A meteorologista Ana Maria de Avila, vinculada ao Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), destacou que microexplosões não são exclusivas do verão; podem ocorrer durante todo o ano. “Esses eventos estão associados a tempestades severas e são mais comuns durante as transições sazonais. Neste momento, estamos na transição do verão para o outono, quando massas de ar mais frias começam a influenciar o clima“, explicou.

De acordo com Ana Maria, o radar meteorológico é o instrumento mais eficaz para identificar microexplosões e tornados, desde que ocorram dentro da área coberta pelo equipamento. Outra maneira de reconhecimento é através de registros fotográficos ou pela análise dos danos causados.

A especialista também enfatizou que embora a microexplosão seja considerada um fenômeno raro, não é uma ocorrência totalmente inesperada. “Já registramos esse fenômeno em todas as estações do ano. Embora sua frequência seja inferior à de temporais ou chuvas intensas, ele faz parte do grupo de eventos severos que podem ocorrer”, finalizou.