Defesa Civil amplia ajuda a municípios do Vale do Paraíba afetados pelas chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo ampliou o envio de itens de ajuda humanitária aos municípios do Vale do Paraíba afetados pelas chuvas nesta semana. As chuvas causaram estragos em Aparecida, Guaratinguetá, Taubaté, Areias, Pindamonhangaba e Cachoeira Paulista.

Em Aparecida, o temporal interrompeu o fornecimento de energia elétrica em algumas regiões devido à queda de árvores sobre a fiação. No total, a Defesa Civil municipal registrou 27 quedas de árvores. Não há relatos de vítimas.

Para a cidade, foram enviados 781 itens de ajuda humanitária, incluindo colchões, jogos de lençol, cobertores, travesseiros, cestas básicas, kits de higiene e produtos de limpeza.

Em Guaratinguetá, houve diversos pontos de alagamento e quedas de árvores, sem registro de vítimas.

Na cidade de Cachoeira Paulista, os ventos chegaram a 48 km/h. Lá, as chuvas danificaram 39 residências e deixaram seis pessoas desalojadas. A Defesa Civil enviou 464 itens de ajuda humanitária para o município.

Já em Areias, árvores caíram sobre a Rodovia Nesralla Rubez. O município registrou um acumulado de 42 mm de chuva nesta terça-feira (18). Em Taubaté, o temporal intenso, aliado a fortes rajadas de vento, derrubou árvores sobre vias e fiações elétricas, causando interrupções no fornecimento de energia em alguns bairros. A cidade registrou as rajadas de vento mais intensas do estado, atingindo 83 km/h. Pindamonhangaba também teve pontos de alagamento e quedas de árvores, sem vítimas.

Além do envio de materiais, equipes foram deslocadas para as cidades atingidas para realizar vistorias e prestar apoio às ações emergenciais.

Sobre a Operação Chuvas

A Operação Chuvas é uma iniciativa do governo paulista, que faz parte da campanha SP Sempre Alerta, coordenada pela Defesa Civil. A campanha monitora as condições climáticas e áreas de risco no estado, com o objetivo de prevenir desastres naturais e garantir respostas rápidas dos órgãos estaduais durante o período chuvoso, minimizando riscos e reduzindo o impacto para a população.