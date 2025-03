Cultura, dia das mulheres e futebol agitam o fim de semana em Ribeirão Pires

Para quem procura diversão em família para aproveitar o fim de semana, a agenda cultural, esportiva e turística da Estância Turística de Ribeirão Pires oferece atrações imperdíveis. Há opções com entrada gratuita para todas as idades,

Neste sábado (8), a partir das 8h, a Vila do Doce (rua Boa Vista s/n – Centro) recebe atividades gratuitas em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Entre as ações haverá atendimento e orientações sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar, serviços do Atende Fácil (Banco do Povo, consultoria, vagas de emprego e apoio ao microempreendedor), além de apresentações culturais, aulas de dança, alongamento, e serviços de saúde voltados ao público feminino. O Programa Tigela Cheia que incentiva a troca de garrafas plásticas por ração para cães e gatos também fará parte do evento.

Futebol – Neste sábado (8), o Centro Técnico de Treinamento (CTT) de Ouro Fino recebe três confrontos do Campeonato de Futebol Amador de Ribeirão Pires. A A.A. Boa Sorte X A.E. Inter às 16h50, seguida pelo confronto entre E.C. Brisão e A.C.E.A. às 18h30. Encerrando o dia, o Lago F.C. mede forças com o Leões F.C. às 19h50.

A programação de domingo (9) será movimentada com seis partidas espalhadas pelos dois campos. Às 8h50, Confiança e Aliados jogam no CTT Ouro Fino, enquanto no CTT Santa Luzia, a U. Vila Sueli enfrenta o S.E. Planalto no mesmo horário. Logo depois, às 10h40, o G.E. Vila Suissa encara o Soma F.C. no CTT Ouro Fino, e o G.E.U. Santa Luzia recebe o A.F. Alvorada em Santa Luzia.

No período da tarde, a rodada segue com mais partidas. Às 12h30, A.E. Vila Gomes e Vasquinho F.C. se enfrentam no CTT Santa Luzia, enquanto Malorkas F.C. e A.E. Beija Flor entram em campo no CTT Ouro Fino. Encerrando a rodada, Quarta Divisão e E.C. Jardim Luzo jogam às 14h10, também no CTT Ouro Fino.

CarnaCultura – E no domingo (9), das 9h às 15h, tem opção de lazer para toda a família com o CarnaCultura, no Parque Prof. Luiz Carlos Grecco (Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Centro). O evento terá uma programação repleta de música, oficinas culturais brincadeiras e atividades lúdicas. A entrada solidária com a doação 1kg de alimento ou ração para pets.

Os eventos do fim de semana integram o calendário oficial de eventos do município no mês de aniversário. A programação completa de aniversário dos 71 anos de Ribeirão Pires está disponível no site da Prefeitura – ribeiraopires.sp.gov.br – com todas as atrações, horários e locais.