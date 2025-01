CTR de São Bernardo promove processo seletivo de emprego em parceria com a Swift

A Prefeitura de São Bernardo, governada por Marcelo Lima, concretizou nesta quinta-feira (16/1) processo seletivo de emprego em parceria com a empresa Swift. A seleção ocorreu na sede da Central de Trabalho e Renda (CTR), que é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo. Ao todo, foram ofertadas 30 vagas em diferentes níveis de escolaridade, com o objetivo de fomentar a conexão entre empregadores e trabalhadores do Grande ABC.

A Swift é considerada marca referência em produtos alimentícios congelados. A parceria atende às necessidades da empresa para a contratação de mão de obra qualificada, além de estimular a geração de novas oportunidades na cidade. Localizada na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro, a CTR, por sua vez, realiza a captação prévia de perfis alinhados às demandas da iniciativa privada e encaminha para entrevistas.

“Nós queremos estar ainda mais próximos do empreendedor e da indústria para atender às demandas dos moradores e das empresas. Ao mesmo tempo, temos o compromisso de oferecer mais oportunidades para a nossa gente. Nosso governo vai trabalhar para o crescimento de São Bernardo e para a geração de emprego e renda da nossa população”, sustentou o prefeito Marcelo Lima.

Para o gerente distrital da Swift na região, Edilson Ramos, o apoio da Prefeitura é essencial para a seleção dos candidatos. “São Bernardo foi fundamental em todo o processo de seleção. A Prefeitura nos ajudou com a divulgação das vagas, ofereceu um espaço acolhedor para a realização das entrevistas e filtrou candidatos que fazem sentido para o perfil da nossa empresa”, frisou.

Moradora do bairro Demarchi, Simone Cristina Almeida, de 38 anos, foi uma das selecionadas para o processo seletivo. Em busca de uma oportunidade como atendente de loja, ela destacou a importância da ação para se realocar no mercado de trabalho. “Cheguei às 9h e fui muito bem atendida pela CTR. Ações como essa são muito importantes para pessoas como eu, com mais experiência, conseguirem uma oportunidade na região onde moram. Estou com uma expectativa positiva”, completou.

Simone foi selecionada para o banco de dados da Swift e aguarda novos contatos da empresa para dar sequência ao processo.

Segundo o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Alípio Costa, a CTR é equipamento significativo para fortalecer a economia local e gerar oportunidades. “A Central de Trabalho e Renda tem grande contribuição para o desenvolvimento de São Bernardo. Com a nova gestão, queremos trazer o empreendedor para a nossa cidade e fortalecer o nosso relacionamento com os que já estão aqui. Nosso diálogo será constante”, afirmou.

Ao longo deste ano, novas oportunidades serão divulgadas no site oficial da Prefeitura e da CTR e por meio das redes sociais.