‘Cronovisor’, espetáculo tributo à Legião Urbana e Renato Russo, chega a São Bernardo

No próximo dia 18 de julho (quinta-feira), às 20 horas, São Bernardo do Campo será palco de um dos tributos mais emocionantes à Legião Urbana com o espetáculo “Cronovisor”. A apresentação será no teatro Lauro Gomes e os ingressos estão à venda pelo site Bilheto (veja serviço abaixo). Criado pelo psicólogo Samuca Luna, este show já se consolidou como um fenômeno artístico independente, com milhares de fãs entre o público de 13 países, como Argentina, Portugal, Espanha, Canadá e Estados Unidos. O evento promete ser uma experiência única e inesquecível para os admiradores da banda e de Renato Russo.

Inspirado pelo conceito do “cronovisor”, um aparelho hipotético criado por um padre italiano para visualizar o passado, Samuca desenvolveu em 2015 um espetáculo que leva o público a uma viagem não só cronológica, mas também sentimental e emocional pelas músicas da Legião Urbana. “Cronovisor é uma sessão terapêutica em forma de espetáculo. Tanto para mim quanto para o público, a sensação que temos ao final é que algo foi movimentado em nossas cabeças,” afirma.

O show destaca-se pela profundidade das histórias contadas sobre as canções e a vida de Renato Russo, fruto de extensa pesquisa e leitura de mais de 200 livros, teses e monografias. Samuca, que já produziu shows para grandes nomes da música brasileira como Humberto Gessinger, Nando Reis e Frejat, traz ao palco uma performance diferenciada e dinâmica, cativando o público em cada detalhe.

Craviola e inovações musicais

Nesta nova temporada, Samuca Luna incorporou a craviola, instrumento usado por Renato Russo na fase “Trovador Solitário” para compor sucessos como “Eduardo e Mônica” e “Faroeste Caboclo”. Utilizando também um pedal artesanal italiano que transforma o som da craviola em um contrabaixo e pedais de bateria eletrônica, Samuca consegue criar a sonoridade de uma banda inteira, mesmo estando sozinho no palco. “Foi com uma craviola que o Renato compôs grandes sucessos. Tocar este instrumento verdadeiramente brasileiro e que ele amava, ajuda a compreender a origem da sonoridade de suas canções,” explica.

Um dos pontos altos do espetáculo é o trecho dedicado à canção “Faroeste Caboclo”, onde o psicólogo conta histórias fascinantes sobre essa icônica música do rock nacional. Durante o show, o público também pode acessar gratuitamente o livro “A Verdadeira História de Santo Cristo”, escrito por Samuca Luna, que oferece uma análise detalhada da canção.

Relevância atemporal

Para Samuca, a música de Renato Russo e da Legião Urbana continua a conquistar fãs até hoje devido à sua atemporalidade. “Em qualquer época, em qualquer século, em qualquer local do universo haverá alguém triste, com depressão e sofrendo por amor. Renato foi um poeta que se dedicou a se aprofundar sobre temas que as pessoas no Brasil tinham medo de falar abertamente. Existe um enorme iceberg sentimental em suas letras e tudo o que a maioria das pessoas enxerga é somente a ponta. Vamos vestir um escafandro e mergulhar sem medo”, promete Samuca.

Serviço

Cronovisor – Tributo Legião Urbana e Renato Russo

Data: 18 de julho de 2024 (quinta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Lauro Gomes (rua Helena Jacquey, 171 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo /SP)

Classificação: livre

Ingressos:

Setor 1: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia)

Setor 2: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Vendas