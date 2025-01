Crea-SP promove 6º Encontro Paulista de Engenharia Ambiental

Em comemoração ao Dia do Engenheiro Ambiental (31/1), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) promove o 6º Encontro Paulista de Engenharia Ambiental (EPEA). O evento reúne profissionais, estudantes e entusiastas, e oferece atividades em formato presencial, no coworking da Sede Angélica da autarquia, e on-line. A programação híbrida e estratégica reforça a importância e o papel do Conselho no enfrentamento às mudanças climáticas e na promoção de iniciativas sustentáveis.

O encontro presencial tem início às 14h30, com uma palestra magna sobre atribuições do engenheiro ambiental, seguida por oficinas de capacitação sobre licenciamento, Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos (SIGOR), Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O objetivo das ações práticas é oferecer uma imersão sobre o papel transformador dos profissionais de Engenharia, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores no desenvolvimento de soluções sustentáveis, preparando os participantes quanto ao tema emergente no mercado de trabalho. Já o público virtual acompanha o evento a partir das 15h30, com a transmissão do que rolou na palestra. Depois, ambos os participantes (presenciais e internautas) acompanham um painel de discussão que aborda desafios e perspectivas do setor.

Buscando fomentar reflexões e compartilhar inovações para a diminuição dos impactos climáticos e a construção de um futuro melhor, o evento promete ser um importante espaço de troca de conhecimento e networking. Economia circular, recursos hídricos, tecnologias ambientais, gestão de resíduos, financiamento verde, tokenização, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) e Fórum Mundial de Economia Circular (eventos no Brasil) são alguns dos assuntos incluídos na programação.

Nomes como a Engenheira Lissandra Palheta Cordeiro, presidente da Associação de Engenharia Ambiental de São Paulo (AEAESP); da Engenheira Muriel Lozano, sócio-fundadora da Sigma Gestão Ambiental, especializada em regularização ambiental; da Engenheira Ester Ribeiro, idealizadora da Recir Inteligência em Resíduos; da Engenheira Priscila Costa Carvalho, sócio-fundadora e diretora da Via Ambiental Educação; da Engenheira Ana Carolina Faria, proprietária da Ares Ambiental e da Descomplica Ambiental e membro da AEAESP; da Engenheira Marcellie Dessimoni, diretora de projetos na Ybyrá Consultoria e conselheira do Crea-SP; do Engenheiro Euzébio Beli, que também é conselheiro, além de professor de Administração, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Engenharia de Computação nas áreas de gestão e sustentabilidade; de Joaquim Leite, ex-ministro do Meio Ambiente; e do Engenheiro Marcelo Souza, CEO da Fox, empresa de economia circular; são alguns dos que estão na lista de painelistas.

Aproveite para já garantir a sua vaga, pois as inscrições para o 6º Encontro Paulista de Engenharia Ambiental estão abertas e são gratuitas. Saiba mais aqui .

6ª Encontro Paulista de Engenharia Ambiental (EPEA)

Data: sexta-feira (31/1)

Horário: 14h30 às 18h presencial e das 15h30 às 18h online

Local: Sede Angélica do Crea-SP (Av. Angélica, 2.364, Consolação, São Paulo/SP) e online