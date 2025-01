Corinthians vence o Grêmio e enfrenta o São Paulo na final da Copinha

O Corinthians, detentor do maior número de títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, se mantém firme na busca pelo seu 12° troféu ao derrotar o Grêmio por 1 a 0 nas semifinais da competição. Com essa vitória, o alvinegro não apenas elimina a chance do time gaúcho conquistar um título inédito, mas também se prepara para um dos maiores clássicos do futebol brasileiro na final.

Programada para este sábado (25), às 10h (horário de Brasília), a partida decisiva será contra o São Paulo, que superou o Criciúma em sua semifinal. O local do confronto ainda não foi definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), mas está sendo especulado que os estádios do Pacaembu e do Morumbi sejam os possíveis cenários para essa importante disputa.

A final contará com torcida única do São Paulo, que será considerado o “mandante” da partida devido à sua campanha superior ao rival.

FINALISTAS!!!!!!! 💪🏾🔝



Pela 20ª vez em sua história e segunda consecutiva, os #FilhosDoTerrão chegam à final da Copinha! 🖤🤍



Vamos por mais uma taça, Timãozinho! 😤🏴🏳️#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/HZ1mMEJ1SE — Corinthians (@Corinthians) January 22, 2025

O Grêmio começou a partida mostrando força logo no primeiro minuto, quando Hiago avançou pela direita, adentrou a área e passou para Jeferson, que teve uma boa oportunidade de abrir o placar, mas foi bloqueado pelo goleiro Kauê.

Os paulistas reagiram rapidamente e conseguiram marcar: após um escanteio cobrado por Denner, o capitão Bahia se desvencilhou da defesa gremista e cabeceou com precisão, colocando o Corinthians à frente no marcador.

Após o gol, o jogo perdeu um pouco da intensidade e se tornou mais truncado até o intervalo. O Grêmio ameaçou com Gabriel Mec e o Corinthians viu seu goleiro ser exigido em um chute potente de Victor Dourado. A arbitragem teve trabalho durante a primeira etapa, aplicando dois cartões amarelos — um para cada equipe.

No início do segundo tempo, a situação se complicou para o Corinthians quando Luiz Fernando foi expulso após uma entrada forte em Kaick. A decisão foi confirmada após revisão no VAR, resultando em cartão vermelho ao jogador.

A igualdade numérica foi restaurada aos 16 minutos, quando Luís Eduardo, do Grêmio, também recebeu cartão vermelho. O defensor já tinha um amarelo e foi punido após uma falta em Nicollas perto da área adversária.

O atacante Gui Negão teve duas oportunidades claras para aumentar a vantagem paulista, mas não conseguiu converter: uma vez parou no goleiro rival e outra errou o alvo mesmo após ganhar na força de um zagueiro.

Nos minutos finais, uma pipa invadiu o campo, provocando revolta entre os torcedores gremistas e interrompendo temporariamente a partida enquanto um gandula a retirava rapidamente.

Com o tempo se esgotando e necessitando de um gol para empatar, o Grêmio se lançou ao ataque nos últimos instantes da partida. Apesar de alguns momentos de pressão que causaram apreensão na defesa corintiana, não conseguiram marcar antes do apito final, encerrando assim sua participação na competição.