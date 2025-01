Corinthians avança com processo de impeachment de Augusto Melo

Na última segunda-feira, o Conselho do Sport Club Corinthians Paulista deu um passo importante ao aprovar a admissibilidade do processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Com 126 votos favoráveis e 114 contrários, o debate se estendeu até a madrugada, resultando no adiamento da votação final sobre a destituição do dirigente.

Um ponto controverso foi a ausência de 62 conselheiros na votação inicial. A participação desses membros na próxima reunião, que ainda não tem data definida, divide opiniões. Alguns integrantes do Conselho de Ética defendem que, por ser um novo encontro, todos os conselheiros têm direito a votar. Caso os ausentes sejam excluídos, o total de participantes pode ser reduzido para 240.

Próximos passos em caso de destituição

Se Augusto Melo for destituído, um novo processo eleitoral será convocado para eleger o próximo presidente, exceto se restarem apenas seis meses para o término de seu mandato, o que evitaria novas eleições.