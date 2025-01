São Paulo vira contra o Criciúma e chega à final da Copinha

O São Paulo conseguiu uma virada impressionante sobre o Criciúma, vencendo por 2 a 1 e garantindo presença na final da Copinha. O destaque da partida foi o atacante Ryan Francisco, que marcou os dois gols da equipe em cobranças de pênalti com cavadinha, aos 44 e 52 minutos do segundo tempo, superando um início complicado contra um adversário bem organizado.

O confronto, realizado em Araraquara, foi marcado por uma interrupção de cerca de 20 minutos devido a um apagão na Fonte Luminosa no início do segundo tempo, o que adicionou tensão extra ao jogo repleto de boas oportunidades para ambas as equipes.

Com esta vitória, o São Paulo agora aguarda o vencedor do duelo entre Grêmio e Corinthians para a grande final, que acontecerá no próximo sábado, dia 25.

Análise do Jogo

O São Paulo iniciou a partida ofensivamente, mas encontrou dificuldades diante de um Criciúma bem postado, que explorou as laterais e jogadas de bola parada. A arbitragem gerou polêmica aos 21 minutos, quando ignorou uma possível falta na área após cruzamento de Lucca interceptado com o braço por Nolasco.

Aos 34 minutos, o Criciúma abriu o placar com Ruan Vitor, que, após jogada individual, deu assistência para Kaik, cujo cruzamento gerou uma sequência que culminou no gol catarinense: 1 a 0.

O São Paulo intensificou o ataque após o gol, mas sem sucesso antes do intervalo. Ryan Francisco perdeu uma oportunidade clara, aumentando a pressão sobre o time.

No segundo tempo, após o apagão, o Criciúma quase ampliou a vantagem em cobranças de falta, enquanto o São Paulo respondeu com jogadas de Tetê, que também não resultaram em gol. A pressão crescia, e o goleiro Pedro, do Criciúma, realizou defesas importantes.

Aos 44 minutos, Ryan Francisco sofreu pênalti em disputa com Capella, confirmado após revisão do VAR. Com muita confiança, Ryan converteu com uma cavadinha impecável, empatando a partida: 1 a 1. Poucos minutos depois, o São Paulo conquistou um novo pênalti, e Ryan repetiu a dose, garantindo a virada heroica.

O resultado confirmou o São Paulo na final da competição juvenil mais importante do país.