COOP colabora com a arrecadação de 15 toneladas de alimentos

Ao longo de 2024, a Coop abriu as portas de 17 lojas para receber ações de arrecadação de alimentos, destinados a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social na região do Grande ABC e em Sorocaba. Tais iniciativas aconteceram por meio da plataforma de sustentabilidade, Coop Faz Bem.

Nesse período, cooperados e clientes colaboraram com a doação de quase 15 mil quilos de alimentos, sendo 2,7 toneladas em Sorocaba e 12,3 toneladas na região do ABC. “Todos esses movimentos solidários estão alinhados ao propósito da marca Coop, que se preocupa com as comunidades onde possui unidades de negócios e trabalha em prol do bem-estar e da qualidade de vida dos moradores locais”, declara Nataly Faria, analista de Responsabilidade Social.

Em Sorocaba, participaram da ação o Rotary Vergueiro, Rotary Novos Tempos, Banco de Alimentos da cidade e CDO Companhia de Obras do Brasil. No ABC, as ações foram comandas por voluntários da Associação de Bombeiros de São Bernardo, Moto Club Insanos, Nova Infinity, IAM | Instituição Assistencial Meimei, ADEE – Associação Divulgadora de Ensinos Espíritas, AFUM – Associação Força e União das Mulheres, Clube das Viaturas e Polícia Militar, TUH – Trabalhadores da Última Hora e Projeto Social Manancial.