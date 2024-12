Programa social da COOP é premiado pelo SESC

Os programas sociais da Coop, viabilizados por meio da plataforma de responsabilidade e sustentabilidade Coop Faz Bem, atuam em várias frentes como forma de proporcionar melhor qualidade de vida, saúde e bem-estar aos moradores das cidades onde possui unidades de negócios.

Uma dessas iniciativas da Coop é a sua participação no programa Sesc Mesa Brasil, que visa a redução da fome e do desperdício alimentar com atuação em todo o País e considerado a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina. Em 2024, a Coop forneceu, no total, 225 toneladas de alimentos ao programa Mesa Brasil, dirigidas às unidades do Sesc do Grande ABC, Piracicaba e São José dos Campos.

Em reconhecimento a esse trabalho social, a Coop foi uma das empresas parceiras homenageadas durante evento promovido pelo Sesc Santo André e a rede de varejo foi representada por Luciana Benteo, coordenadora de Responsabilidade Social e Comunicação Corporativa, e pela analista Priscila Teixeira.