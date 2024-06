Construção do Viaduto Estaiado avança em São Bernardo

Está nascendo um novo e moderno eixo viário em São Bernardo. Representando a futura transformação na mobilidade urbana próxima à divisa com Diadema, a construção do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, na região entre o Planalto e Jordanópolis, avança significativamente e será o primeiro nestes moldes na cidade e no Grande ABC. O prefeito Orlando Morando vistoriou o andamento das obras, que têm evoluído em ritmo acelerado desde as fundações: o raio da coluna estrutural sobe 3,5 metros por semana.

Com o desenvolvimento do cronograma, a previsão é de conclusão do novo viaduto em dezembro deste ano. O investimento na construção gira em torno de R$ 200 milhões no total, em convênio da Prefeitura com o governo de São Paulo. A ação envolve erguer dois viadutos de 400 metros de extensão cada, que ligarão a Avenida Robert Kennedy ao futuro Corredor Marginal Ribeirão dos Couros, no Jordanópolis, acesso também em construção e que irá conectar a Avenida Piraporinha até o Corredor ABD, no entorno do antigo Extra Anchieta, hoje Assaí.

“Essa é uma das obras de infraestrutura de grande importância em andamento na nossa cidade e que está entre os maiores volumes de investimento na história, em parceria da Prefeitura com o governo de São Paulo. São cerca de R$ 120 milhões apenas do Estado e o restante é aporte do município. Cronograma dentro do previsto, quase 200 trabalhadores só aqui neste canteiro. É o primeiro viaduto estaiado de São Bernardo e do ABC, se sobrepondo à linha do trólebus, para desafogar antigo gargalo na região. Essa obra significa o progresso de São Bernardo”, frisou o chefe do Executivo municipal.

O Viaduto Estaiado visa otimizar o deslocamento para quem segue para os bairros Paulicéia e Taboão, melhorando – e muito – o tráfego na Avenida Piraporinha, no entroncamento com a Avenida Robert Kennedy. Estima-se que o novo eixo viário deva atender a uma média diária de 20 mil viagens por dia. Além deste benefício, a ligação ao Corredor ABD vai ganhar outros dois viadutos, na altura da intersecção da Avenida 31 de Março e Avenida Lions. A medida, em construção concomitante, conta com investimento no valor de R$ 72 milhões, incluindo alargamento de pista e infraestrutura.

As intervenções estão sob responsabilidade da Secretaria de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo, chefiada por Delson José Amador, que acompanhou a vistoria do prefeito ao lado também do adjunto da Pasta, Olímpio Fernandes. “Estamos otimistas, por isso, trabalhando com a previsão de entregar essa obra grandiosa em dezembro. Iniciativa que se dá mediante boa administração, austeridade e, acima de tudo, uma gestão de entregas”, pontuou Delson.

COUROS – O Corredor Marginal Ribeirão dos Couros é outro novo viário que ligará os bairros Taboão, Paulicéia e Jordanópolis justamente a Piraporinha. O investimento se dá em aproximadamente R$ 96 milhões. A extensão total da nova marginal é de 1,2 quilômetro. A primeira etapa incluiu canalização do Córrego Ribeirão dos Couros. A fase subsequente abrangeu acesso da Avenida São Paulo com a Avenida Engenheiro Otávio Manente, que faz conexão com o Corredor ABD.