Consórcio ABC participa de capacitação plataforma digital de gestão territorial

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC participou de uma capacitação para implementação do zoneamento ecológico econômico da Região Metropolitana de São Paulo.

O encontro ocorreu na terça e quarta-feira (dias 11 e 12 de junho) no Centro Universitário Fundação Santo André. Organizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e com apoio do Consórcio ABC, a iniciativa reuniu representantes dos municípios da Grande São Paulo com o objetivo de apresentar a plataforma digital de gestão territorial Rede ZEE-SP, além das potencialidades dos produtos do zoneamento para gestão sustentável das cidades.

A plataforma permite o acesso a diversas informações, incluindo diagnóstico territorial, cruzamento de dados e análises multitemáticas que podem auxiliar os municípios no processo de decisão e planejamento de políticas públicas ambientais e climáticas.

O zoneamento considera as fragilidades e potencialidades ambientais e socioeconômicas que devem ser utilizadas na gestão do território.

“O Consórcio ABC participou da capacitação com objetivo de ampliar o conhecimento sobre a plataforma, que é mais uma ferramenta de apoio aos gestores públicos em questões como resiliência às mudanças climáticas, segurança hídrica, economia sustentável e redução de desigualdades regionais”, afirmou o secretário-executivo da entidade regional, Aroaldo da Silva.

Instituído por meio do Decreto Estadual 67.430/2022, o Zoneamento Ecológico-Econômico é um instrumento de planejamento e gestão do território, que objetiva orientar o desenvolvimento ambiental, social e econômico do estado, considerando suas potencialidades e vulnerabilidades naturais e socioeconômicas.

O Programa de Capacitação de Municípios (PCM-ZEE-SP) tem como principal objetivo disseminar conhecimento sobre o que é o instrumento, os produtos que fazem parte dele, suas finalidades, aplicações e ferramentas para facilitar sua apropriação por agentes públicos do poder local.