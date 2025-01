Consorcio ABC debate ações de Esportes com secretário de Diadema

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu nesta quinta-feira (16/1) o secretário municipal de Esportes e Lazer de Diadema, Jefferson Nogoseki de Oliveira, para debater demandas e desafios para o setor em âmbito regional.

Também representando o município, participou da reunião José Eduardo Assumpção, professor de educação física na rede municipal e ex-coordenador do Grupo de Trabalho (GT) Esporte do Consórcio ABC.

Durante o encontro, o diretor de Programas e Projetos da entidade regional, João Ricardo Guimarães Caetano, e a coordenadora Juliana Cavasini da Silva falaram sobre iniciativas articuladas e desenvolvidas na área pelo Consórcio ABC.

Oliveira, que atuou como chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Esportes e coordenador administrativo da Secretária Municipal de Esportes, Recreação e Lazer da Capital, apontou a importância do desenvolvimento de ações em conjunto entre diferentes secretarias e municípios.

O diretor de Programas e Projetos do Consórcio ABC informou que o planejamento para as próximas ações regionais será definido após a próxima eleição da presidência da entidade, agendada para 28 de janeiro, e as diretrizes definidas pelos prefeitos.

“Esse é um momento muito promissor para o Consórcio. Principalmente em função do ânimo dos prefeitos para planejar os próximos passos da entidade, definindo as políticas públicas que serão desenvolvidas ao longo deste e dos próximos anos”, afirmou João Ricardo.