Confira os shows internacionais que agitarão o Brasil em 2025

A cena musical brasileira se prepara para receber uma série de shows internacionais altamente aguardados em 2025, com uma lista impressionante de artistas já confirmados. Entre as atrações que prometem agitar o público está a icônica banda britânica Oasis, que, após um longo hiato e a reconciliação dos irmãos Liam e Noel Gallagher, fará uma turnê mundial com apresentações marcadas para São Paulo nos dias 22 e 23 de novembro.

Shows imperdíveis no início do ano

Os fãs podem esperar também a estreia na América Latina da dupla Twenty One Pilots, que se apresentará em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo entre os dias 22 e 26 de janeiro. Os ingressos para esses shows já estão disponíveis através do site Eventim.

Outro destaque da programação é Patti Smith, que retorna ao Brasil após cinco anos. A artista se apresentará com o coletivo Soundwalk Collective nos dias 29 e 30 de janeiro no Teatro Cultura Artística, que passou por reformas recentes.

Christina Aguilera também marcará presença na agenda de shows, se apresentando no CarnaUOL em São Paulo no dia 8 de fevereiro, após um show no Rio de Janeiro em 6 de fevereiro. Os ingressos estão à venda.

Shakira, que não se apresenta no Brasil desde 2018, trará sua turnê “Las Mujeres No Ya Lloran”, baseada em seu mais recente álbum. Os shows acontecerão no Rio de Janeiro no dia 11 de fevereiro e em São Paulo no dia 13 de fevereiro.

Rock domina festivais e turnês em 2025

Sting dará início à sua tour no Brasil com três apresentações entre 14 e 18 de fevereiro, passando por cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.

A renomada banda americana Green Day também está programada para se apresentar durante o Dia do Rock no festival The Town, que ocorrerá em setembro. Juntamente com eles, outras lendas do rock como Iggy Pop e Bruce Dickinson também estão confirmadas. A expectativa é alta para o festival The Town, que acontecerá entre os dias 6 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos.

Entre os outros artistas que compõem a lista de atrações estão nomes como Simply Red, Garbage, System of a Down e Kylie Minogue.

Em suma, o calendário musical brasileiro está repleto de eventos imperdíveis para os amantes da música internacional. Com ingressos já disponíveis para a maioria dos shows, os fãs têm a oportunidade de garantir sua presença nesses eventos históricos.