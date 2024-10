Shakira anuncia show em São Paulo

Shakira irá trazer a turnê Las Mujeres Ya No Lloran para o Brasil. A cantora anunciou, nesta quarta (2), que fará apresentação em São Paulo no próximo ano. O show acontece no estádio MorumBis, na região sul da cidade, no dia 13 de fevereiro. A venda de ingressos começa na próxima semana.

A divulgação vem após três indicações da artista ao Grammy Latino – sendo uma delas com o álbum que intitula a turnê- e o lançamento da faixa “Soltera”, disponibilizada nas plataformas digitais na última quarta (25). A gravação do clipe contou com participações da brasileira Anitta, além das cantoras Danna, mexicana, e Lele Pons, venezuelana.

Ouça:

A pré-venda de ingressos para clientes Santander Private e Select acontece na quinta (9) na plataforma Ticketmaster, às 10h. Já a venda geral está marcada para sexta (11), a partir das 10h. O público poderá adquirir as entradas na bilheteria oficial, ainda não divulgada, sem cobrança de taxas de serviço, a partir das 11h do mesmo dia.

Na modalidade inteira, as entradas variam entre R$ 490, na arquibancada, e R$ 980, na pista premium. Para assistir ao espetáculo nas cadeiras inferior ou superior, é preciso desembolsar R$ 750 e R$ 780, respectivamente. Na pista, o ingresso custa R$ 590. O comprador tem um limite de seis ingressos por CPF, sendo dois tíquetes meias-entradas.

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran

Quando: 13 de fevereiro

Onde: Estádio do MorumBis – Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, região sul

Preço: A partir de R$ 490 (inteira)

Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/shakira