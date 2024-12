System Of A Down anuncia shows no Brasil em 2025

O renomado grupo System Of A Down revelou uma aguardada turnê pela América do Sul para o ano de 2025, marcando seu retorno à região após quase uma década.

Os fãs brasileiros poderão assistir às performances da banda em três cidades: Curitiba, no Estádio Couto Pereira, no dia 6 de maio; no Rio de Janeiro, no Nilton Santos (Engenhão), no dia 8 de maio; e em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 10 de maio.

A pré-venda dos ingressos começará em 17 de dezembro e poderá ser realizada através do site Eventim. A venda geral terá início dois dias depois, no dia 19 de dezembro, às 12h.

Recentemente, o System Of A Down se apresentou nos Estados Unidos, participando do festival Sick New World em Las Vegas em abril de 2024 e do evento realizado no Golden Gate Park Polo Field, em São Francisco, na Califórnia, em agosto do mesmo ano.

As informações sobre a classificação etária para os shows indicam que crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos devem estar acompanhados por um responsável, enquanto aqueles com idades entre 16 e 17 anos podem entrar desacompanhados.

Preços dos Ingressos

A tabela de preços para os ingressos varia conforme o tipo de acomodação:

Cadeira Social Superior: R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 495,00 (inteira)

R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 495,00 (inteira) Pista: R$ 297,50 (meia-entrada) | R$ 595,00 (inteira)

R$ 297,50 (meia-entrada) | R$ 595,00 (inteira) Cadeira Social Inferior: R$ 347,50 (meia-entrada) | R$ 695,00 (inteira)

R$ 347,50 (meia-entrada) | R$ 695,00 (inteira) Hot Seat – Cadeiras Mauá: R$ 847,50 (meia-entrada) | R$ 1.195,00 (inteira)

R$ 847,50 (meia-entrada) | R$ 1.195,00 (inteira) Cadeira Inferior Leste e Oeste: R$ 347,50 (meia-entrada) | R$ 695,00 (inteira)

R$ 347,50 (meia-entrada) | R$ 695,00 (inteira) Pista Premium: R$ 547,50 (meia-entrada) | R$ 1.095,00 (inteira)

R$ 547,50 (meia-entrada) | R$ 1.095,00 (inteira) Hot Seat – Leste e Oeste: R$ 847,50 (meia-entrada) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pontos de Venda

A bilheteira oficial para o Estádio Nilton Santos – Engenhão está localizada na Bilheteria Norte, na Rua das Oficinas s/n – Engenho de Dentro.

Para o Allianz Parque, as vendas ocorrem na Bilheteria A, situada na Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes – São Paulo/SP.

O horário de funcionamento da bilheteira é de terça a sábado das 10h às 17h e estará fechada em feriados e eventos especiais.