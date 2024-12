Festival The Town 2025 revela line-up

O festival The Town, que se consolida como um dos principais eventos musicais do país, revelou novas atrações para sua edição de 2025. Com data marcada para o dia 7 de setembro, a programação promete agradar aos fãs do rock, trazendo bandas icônicas para seus palcos principais.

No palco Skyline, os holofotes estarão voltados para o Green Day. A banda, reconhecida por suas performances energéticas e eleita pelo público como protagonista de um dos melhores shows do Rock in Rio 2022, será responsável por encerrar a noite em grande estilo. Antes disso, o palco receberá o retorno triunfal do grupo Sex Pistols, que se apresenta com uma formação inédita após um longo período de afastamento dos palcos.

Paralelamente, o palco The One será dominado por Iggy Pop, uma lenda viva do punk rock, que promete um espetáculo à altura de sua reputação. Junto a ele, a cantora brasileira Pitty levará seus maiores sucessos ao público, proporcionando uma experiência única para os presentes.

Além das novidades no line-up, outra informação aguardada foi confirmada: a data de início das vendas do The Town Card. A partir de 20 de fevereiro, os entusiastas poderão adquirir este passe especial, que equivale a um ingresso de gramado e oferece a vantagem de escolher a data de comparecimento posteriormente. Este cartão se apresenta como uma oportunidade única para garantir presença antecipada no evento antes da divulgação completa das atrações.

A expectativa é alta para esta segunda edição do The Town, que promete ser um marco na cena musical nacional.