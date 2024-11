Christina Aguilera estreia no Brasil em 2025 com show solo no Rio de Janeiro

A cantora americana Christina Aguilera fará sua estreia no Brasil com um show no Rio de Janeiro. O evento vai ocorrer na Farmasi Arena, zona oeste da capital fluminense, no dia 6 de fevereiro do ano que vem. Os ingressos estarão disponíveis na plataforma Eventim a partir das 10h desta sexta-feira (8).

Seu disco de estreia, “Christina Aguilera”, completou 25 anos este ano. Com canções de sucesso como “Genie In a Bottle”, “What a Girl Wants” e “Come on Over Baby (All I Want Is You)”, ela venceu o Grammy de artista revelação.

Aguilera divulgou, no final de outubro, que seria atração principal do festival CarnaUOL, em São Paulo. A apresentação ocorre em 8 de fevereiro de 2025 e o evento terá ainda Sean Paul, Ana Castela, Matuê e Steve Aoki.

CHRISTINA AGUILERA NO RIO DE JANEIRO

– Quando 6/2

– Onde Famasi Arena – av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401

– Preço A partir de R$ 450 (inteira)

– Classificação 18 anos