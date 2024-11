Começa nova fase de inscrições para pós-graduação gratuita em Educação Matemática

Estão abertas inscrições para novas turmas do curso de pós-graduação lato sensu promovido pela Faculdade Sesi de Educação e pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). As inscrições vão de 4 de novembro a 18 de novembro de 2024.

Oferecido de forma gratuita, o curso é voltado para professores da rede estadual e do Sesi-SP. Iniciativa do programa Sesi Para Todos, a especialização visa aprimorar as habilidades dos docentes de matemática dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, com um enfoque especial na promoção da equidade educacional.

Agora, o curso passa a ser oferecido em mais sete cidades: Cubatão, Guarulhos, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Osasco, Santa Bárbara e São Bernardo do Campo, além dos polos já existentes na capital, em Campinas e em Sorocaba. Nessa pós-graduação, os professores da rede estadual de São Paulo terão a oportunidade de complementar sua formação em Educação Matemática.

Ao longo dos próximos 10 anos, a pós-graduação será implementada de forma gradual, com expansão dos polos e abertura de novas turmas a cada semestre, até que alcance todas as regiões do estado de São Paulo. Ao todo, estão previstas 810 vagas para professores dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual.

O curso é gratuito, presencial e tem duração de 18 meses (360 horas). Com início previsto para março de 2025, o conteúdo programático é estruturado em 60% de conhecimentos específicos de Matemática, 20% de metodologias pedagógicas e 20% focados no planejamento e prática de ensino, além do desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Os professores do estado interessados em participar, e que atendam aos critérios dispostos em edital, poderão se inscrever no site faculdadesesi.edu.br/posmatematica. Os professores do Sesi-SP, habilitados de acordo com a regional em que atuam, serão notificados pela entidade e poderão se inscrever via secretaria.