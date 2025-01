Com ajuda de cão farejador, Baep encontra cocaína escondida em tomada no interior de SP

Policiais militares do 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), com o auxílio de um cão farejador, encontraram mais de 400 pinos de cocaína escondidos dentro de uma tomada, em uma adega usada para armazenar drogas do tráfico, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Durante a ação, na terça-feira (14), dois homens, de 27 e 35 anos, foram presos.

Os agentes receberam uma denúncia e se dirigiram ao local apontado, no bairro Barcelona. Lá, a equipe identificou o estabelecimento e abordou os dois suspeitos, sendo um responsável pelo comércio e o outro um funcionário.

Com a ajuda do cão, os militares iniciaram a vistoria, que apontou a localização exata dos entorpecentes, dentro de uma tomada, abaixo da pia. A equipe desparafusou a tomada e encontrou uma espécie de cofre, onde os 435 pinos de cocaína estavam escondidos. Além disso, R$ 678 também foram apreendidos.

A dupla foi detida e encaminhada à Delegacia de Sorocaba, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.