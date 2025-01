Cão farejador do Baep ajuda PM a encontrar mais de 100 tabletes de cocaína

O cão farejador Thor, do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), ajudou os policiais e localizarem mais de 100 tabletes de cocaína que estavam escondidos em um imóvel na Vila Andrade, zona sul de São Paulo.

Os policiais realizavam patrulhamento durante uma operação na comunidade nesta terça-feira (7) quando o cão indicou um imóvel. Com o comportamento alterado do animal, os policiais fizeram uma inspeção no local e encontraram diversas substâncias.

Ao todo, foram apreendidos 104 tabletes de pasta base de cocaína, 2 mil porções de maconha, 1,9 mil papelotes de cocaína, um pacote de crack e duas pedras de dry. A casa estava desocupada.

As drogas foram recolhidas no Distrito Policial e serão encaminhadas para perícia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/apreensão de objeto no 89º DP (Jardim Taboão).