PM desmonta refinaria do tráfico e apreende 130 kg de drogas em Sorocaba

Uma refinaria de drogas foi encontrada por policiais militares do 14º Batalhão de Ações Especiais (Baep) na segunda-feira (13), no Jardim Botucatu, em Sorocaba, no interior de São Paulo, com cerca de 130 quilos de diferentes substâncias ilícitas armazenadas. Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante.

Os PMs receberam uma denúncia anônima informando sobre a movimentação do tráfico na região. Com o endereço, a equipe foi ao local. Na sequência, os agentes desconfiaram do suspeito que, ao perceber a presença policial, dispensou um rádio comunicador no caminho.

O homem foi detido e, ao ser abordado, os militares apreenderam com ele porções de drogas e uma chave. Segundo as informações, o criminoso teria acesso ao imóvel onde as drogas estavam guardadas. Ele havia sido contatado por integrantes do crime organizado para fazer a “segurança” da casa e era responsável por avisar sobre a presença policial nos arredores.

O suspeito permitiu a entrada da equipe para a vistoria e acompanhou as buscas. Ao todo, 72 mil pinos usados para embalar drogas foram apreendidos. Além disso, 14 frascos com lança-perfume, 9,2 mil porções de maconha, 3,5 mil pedras de crack, 592 pacotes com drogas K, 4,7 mil de cocaína, 19 tijolos da droga e um saco a granel foram encontrados. A perícia foi acionada ao local e, posteriormente, os entorpecentes foram encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC).

O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia de Sorocaba, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.