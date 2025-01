Prefeitura de Sorocaba amplia atendimento nas UBS para conter surto de gastroenterocolite

A prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, tomou medidas para ampliar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em resposta ao aumento expressivo de casos de gastroenterocolite aguda. Diante da situação emergencial, sete postos de saúde receberam um incremento de 10% no quadro de profissionais e a instalação de salas adicionais para atender os pacientes afetados.

Aumento alarmante nos casos

Em dezembro, os sete postos do município registraram 3.352 atendimentos relacionados a viroses. Nos primeiros sete dias de janeiro, já foram contabilizados 1.183 atendimentos. A região litorânea é a mais impactada pelo surto, caracterizado por sintomas como náuseas, diarreia e vômitos, cuja origem ainda não foi completamente esclarecida. Especialistas indicam uma causa viral.

Conforme comunicado oficial da prefeitura, o reforço nas equipes inclui a contratação de mais um médico e três profissionais de enfermagem por unidade. A administração afirmou que, dependendo da evolução da demanda, o atendimento poderá retornar à normalidade em breve.

As UBSs funcionam das 7h às 19h, enquanto os postos de urgência e emergência operam 24 horas. A ampliação no atendimento não comprometerá serviços regulares, como exames preventivos e vacinação.

Investigações sobre a causa do surto

Embora a etiologia do surto no litoral paulista ainda seja incerta, suspeita-se de agentes como enterovírus – rotavírus e norovírus – ou bactérias como Salmonella, Escherichia coli e Shigella. Guarujá, onde o surto teve início, aguarda análises do Instituto Adolfo Lutz para determinar a origem exata das infecções.

Problemas com vazamentos e ligações clandestinas de esgoto na praia da Enseada são apontados como possíveis agravantes. Outros municípios costeiros, como Santos e Praia Grande, também registraram casos similares.

A infectologista Mirian Dal Ben, do Hospital Sírio-Libanês, explicou que muitos infectados retornam das praias para outras regiões, mas ressaltou que é improvável um surto em áreas afastadas do litoral devido à natureza do vírus.

Orientações de prevenção