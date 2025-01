Colégio Singular arrecada material escolar usado

Ao longo do ano letivo, o Colégio Singular e o cursinho Singular Anglo, com unidades localizadas em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, realizam por meio do Singular Social várias ações que visam colaborar com as pessoas em situação de vulnerabilidade, além de despertar nos alunos a importância da responsabilidade social.

E neste início de 2025, a primeira campanha é voltada para a arrecadação de material escolar, que se estenderá até o fim do mês de fevereiro. Nesse período, todas as unidades da rede de ensino arrecadarão lápis preto e de cor, giz de cera, cadernos, livros, borrachas, réguas, mochilas e canetas, dentre outros materiais escolares novos ou seminovos.

Os itens arrecadados serão destinados a creches e orfanatos localizados na região do Grande ABC e o endereço das unidades do Singular pode ser conferido no portal www.singular.com.br