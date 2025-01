Volta às aulas: especialista ensina como driblar o aumento do material escolar

A compra de material escolar movimenta o varejo todo início de ano e requer das famílias boas estratégias para economizar. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE), os preços aumentaram, em média, entre 5% e 9%. A explicação está na elevação dos custos de produção e na alta do dólar, já que muitos itens da lista são importados.

A melhor estratégia para manter o equilíbrio nas finanças continua sendo a pesquisa de preços. Em Curitiba, os preços de um mesmo item podem variar 880%, como é caso da borracha, que é encontrada por R$ 0,40 até R$ 3,92. Cadernos de 48 folhas têm uma diferença ainda maior: vão de R$ 4,90 a R$ 39, segundo levantamento do Procon.

Para ajudar os pais na missão de economizar e exigir seus direitos, o Procon-PR lançou neste mês a cartilha Dicas sobre Matrículas, Mensalidades e Material Escolar. Entre as alternativas sugeridas pelo Procon-PR para economizar estão as compras conjuntas em maior quantidade, o que facilita a negociação de descontos.

Mesmo com boas estratégias, as compras de material escolar impactam o orçamento de 85% dos brasileiros, aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro. Para o professor doutor do UniCuritiba, Sérgio Czajkowski Júnior, é possível reduzir esse impacto.

“A primeira dica é: sempre que possível, vá sozinho às compras. Quando os filhos participam da escolha do material, os pais tendem a ceder aos desejos das crianças e tendem a gastar mais”, ensina o especialista em comportamento do consumidor e planejamento estratégico.

Para quem leva os filhos às lojas, o conselho é negociar as regras antes de sair de casa, estipulando, por exemplo, quais ou quantos itens a criança poderá escolher e qual o limite de gasto que a família terá.

“Se a mochila custou mais caro do que o previsto é preciso escolher cadernos e lápis de cor mais em conta. Equilibrando as escolhas fica possível manter o orçamento”, ensina Sérgio, que dá outras sugestões para ajudar os pais a economizarem na compra do material e do uniforme.

Dicas para economizar no material escolar

Segundo Sérgio Czajkowski Júnior, a economia no material escolar não significa abrir mão da qualidade ou frustrar os filhos que estão ansiosos para começar o ano com o material novo. “Com um pouco de planejamento e organização é possível encontrar tudo o que a criança precisa sem gastar muito”, explica.

Para ajudar nessa tarefa, ele dá algumas dicas importantes.

1. Confira a lista de material escolar antes de sair de casa, verifique tudo o que foi solicitado e priorize os itens essenciais e obrigatórios.

2. Revise o material do ano passado e reaproveite o que estiver em bom estado, como a mochila, os uniformes, dicionário, régua, compasso etc.

3. Reúna-se com outros pais e compre no atacado. Muitas lojas têm preços atrativos para compras em grandes quantidades. Se o pagamento for à vista, negocie desconto.

4. Pesquise os preços em diferentes lojas e fique atento às promoções. Não compre tudo no mesmo lugar. Se possível, compre apenas os itens mais baratos de cada loja.

5. Priorize escolhas “inteligentes” (smart choices), dando preferência a itens de qualidade superior que compensam o investimento. O mercado tem marcas de boa qualidade por preços justos, que durarão mais se comparados com importados de baixa qualidade.

6. Produtos licenciados tendem a ser bem mais caros do que aqueles sem personalização. Itens com estampa de personagens infantis famosos – como cadernos (produtos não duráveis) não compensam o investimento. Incentive seu filho a ter esta consciência em termos de consumo.

7. Defina um limite de gastos, negocie com seu filho e mantenha-se firme nas decisões tomadas em conjunto.

8. No caso dos livros, considere comprá-los usados ou diretamente da editora. Aproveite para oferecer os livros do seu filho, usados no ano anterior, ao grupo de pais da escola.

9. Faça um planejamento anual. Nem todo o material precisa ser adquirido de uma vez, já que o uso não é imediato. Se não tiver dinheiro para comprar a lista toda, compre somente o que será usado nos primeiros três meses do ano.

10. Antecipe as compras do material escolar de 2025. Alguns itens não mudam de um ano para outro e os produtos de papelaria são encontrados em qualquer época do ano. Além de evitar as longas filas nas lojas, o impacto nas finanças do início de ano é bem menor.

11. Troque materiais com outros pais. Se tiver algum item sobrando, divulgue nos grupos da escola e ofereça trocas.

12. Aproveite a oportunidade para ensinar educação financeira e ajude seu filho a cuidar dos materiais ao longo do ano. Assim, eles duram mais tempo e você economiza a longo prazo.