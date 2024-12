Custo do material escolar afeta o orçamento de 85% das famílias no Brasil

Com a chegada do novo ano letivo, pais demonstram uma crescente disposição para investir em material escolar, mesmo diante da alta nos preços. Uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva revelou que 43% dos responsáveis planejam aumentar seus gastos com compras escolares para 2025.

A movimentação nas papelarias foi intensa na última segunda-feira de 2024, impulsionada pelo pagamento da segunda parcela do 13º salário. Muitas famílias aproveitaram a oportunidade para garantir os itens necessários para o início das aulas, buscando uma forma de aliviar as pressões financeiras que acompanham essa época do ano.

De acordo com o levantamento, 85% dos lares brasileiros sentem o impacto das despesas relacionadas ao material escolar. Para muitos pais, utilizar o 13º salário é uma estratégia fundamental, já que 65% deles afirmam que esse recurso será utilizado para realizar as compras à vista.

Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, comenta sobre a tendência de aumento no consumo: “Não se trata apenas de um aumento de preço; há um crescimento na capacidade de compra dos brasileiros. Atualmente, eles estão gastando mais com material escolar do que em anos anteriores”.

Para evitar surpresas no orçamento familiar, especialistas recomendam que os consumidores dediquem mais tempo às pesquisas nas lojas, comparando preços e ofertas. Em alguns casos, a variação de preços pode ser significativa, com determinados produtos apresentando custos que chegam a ser o dobro dependendo da marca e das especificações. Ademais, algumas papelarias já iniciaram promoções que podem beneficiar os compradores.