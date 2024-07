Colégio Singular abre concursos de bolsas para os cursos regulares

A rede de ensino Singular, com unidades em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, já está com matrículas abertas para 2025 e inscrições para os tradicionais concursos de bolsas, disponíveis no portal www.singular.com.br.

No dia 31 de agosto (sábado), às 9 horas, a atividade será voltada para os estudantes que ingressarão em 2025 no 6º ano do Ensino Fundamental II e acontecerá no Singular Júnior e no Liceu Monteiro Lobato, ambas em Santo André, e no Colégio Singular São Caetano. Na unidade de São Bernardo, haverá prova de bolsas para todas as séries do Ensino Fundamental II.

Nos dias 14 e 28 de setembro (sábados), às 9 horas, nas três unidades do Colégio Singular será realizada a avaliação para os candidatos que cursarão o Ensino Médio no próximo ano.

Entre alguns dos diferenciais oferecidos pelo Singular estão a Escola da Inteligência, do escritor Augusto Cury – que aborda a educação socioemocional; plantões de dúvidas; elaboração de planos de estudo individuais; orientação educacional; treinamentos para as principais olimpíadas acadêmicas nacionais; Singular Language Center – escola interna de idiomas; High School (dupla certificação do Ensino Médio em parceria com a University of Missouri); projeto STEAM que integra as áreas do conhecimento de Ciência (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia (Engineering), Artes (Arts) e Matemática (Math); posse responsável dos animais; empreendedorismo; letramento digital; educação financeira; Itinerários Formativos e disciplinas eletivas de várias áreas.