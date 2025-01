Cinemark do Grand Plaza terá ingressos a R$10 na Semana do Cinema

Quem é fã de cinema pode anotar na agenda: o Cinemark do Grand Plaza integra a primeira edição da Semana do Cinema de 2025 que acontece entre os dias 06 e 12 de fevereiro em todo o Brasil. Durante esse período, os cinéfilos poderão assistir grandes lançamentos com ingressos a um preço fixo de R$10, válido para todas as sessões e em todos os horários, incluindo finais de semana.

Quem quiser aproveitar a promoção no Cinemark do Grand Plaza, além de pagar o valor reduzido, poderá conferir filmes que estão em cartaz como, Mufasa: O Rei Leão, Sonic 3, Ainda Estou Aqui, O Auto da Compadecida 2, Chico Bento, entre outros títulos de sucesso. Para adquirir o ingresso, basta se dirigir aos caixas de atendimento do próprio cinema e garantir a sessão desejada entre longas nacionais e internacionais.

“Estamos muito animados em fazer parte da Semana do Cinema e trazer mais uma opção de lazer e diversão de forma acessível ao nosso público. Por isso, fica aqui o convite para quem quer viver essa experiência e aproveitar momentos memoráveis no Grand Plaza”, diz Rafael Almeida, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e Ingresso.com, a Semana do Cinema tem como propósito democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento. A campanha está em sua sexta edição e também terá combos com pipoca e refrigerante com valores diferenciados.

ServiçoSemana do Cinema no Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Data: de 06 a 12 de fevereiro

Valor: R$ 10

Horários: todos os horários e filmes disponíveis, exceto pré-estreias e exibições especiais.