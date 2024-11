Cidade colorida: Exposição de Michel CENA7 dialoga com o coletivo e a poesia

No dia 19 de novembro, das 19h às 21h, acontece o rito de abertura da primeira exposição individual de Michel CENA7 em uma instituição museológica, intitulada “Despacho da Cor e da Palavra”, um marco em sua trajetória. Artista que investiga a vida urbana e suas relações, CENA7 explora o espaço urbano com uma pesquisa cromática apurada, em que cada cor amplia seu universo de referências e significados.

Com mais de trinta obras de arte, além de uma instalação criada em colaboração com os participantes da oficina “Despacho da Cor”, o público é convidado a percorrer as ruas internas de Michel CENA7, que ao longo de mais de duas décadas de desenvolveu técnicas que vão da sua relação com o graffiti à tinta acrílica, das telas ao concreto.

Para o artista, sempre foi um processo de experienciar o mundo para entender o que as coisas são. “Foi uma consciência tardia, um gesto muito humano que tive comigo na época. O ato de produzir criatividade me intrigou muito. Olhar para a cidade enquanto eu produzia graffiti, entender que se tratava de algo que eu simplesmente fazia e tinha que ir embora rápido porque não dava tempo para tanta contemplação. Isso me ensinou que o graffiti é a metáfora do próprio abandono. Eu procurava por lugares abandonados. Pelo olhar em meio à vida pública”, comenta Michel.

A exposição apresenta os detalhes e dimensões do universo de CENA7. Para a curadora do projeto Maria Luiza Meneses, o conjunto mostra ao público cada etapa, trazendo perspectivas para ver, tatear e perceber as nuances entre o visível e o invisível que compõem sua sensibilidade e o afirmam, acima de tudo, como pintor. “Pintor desde o graffiti, é no ateliê que encontra recursos para experimentar com profundidade aspectos estéticos, técnicos, pictóricos, simbólicos e conceituais que o tempo da rua não permitia viver”, aponta.

A também curadora Horrana de Kássia Santoz complementa: “Michel CENA7 questiona o significado de despachar. Sua arte é um ato de entrega, um despacho que carrega consigo os signos e as pistas de sua existência. O despacho não é apenas um ritual religioso particular, individual ou uma oferenda; é um processo de tornar visível o invisível, de dar forma e cor às experiências e histórias que habitam sua mente e sua alma.”

A abertura contará com intervenções poéticas dos artistas Afrodescendente (Milca Samara), Carla Andrade e Ibu Jean Rocha além do próprio artista, compondo o ritual de despacho da COR e da PALAVRA.

“Eu sinto que a exposição é um ponto crucial para que essas coisas se unam da forma como eu imaginava a poesia. Para mim, é como pintar com as palavras”, finaliza o artista.

O projeto “Despacho da Cor e da Palavra” foi contemplado pela Lei Federal Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022) por meio da Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo do Campo (SP). Seu objetivo é conectar artistas, poetas e a comunidade local, proporcionando discussões que promovem a equidade e valorizam a diversidade cultural. Além do ciclo de palestras, o projeto inclui oficinas gratuitas sobre arte com Michel CENA e a abertura da primeira exposição individual, disponível para visitação na Pinacoteca de São Bernardo do Campo até 25 de janeiro de 2025.

Exposição

“Despacho da cor e da palavra” de Michel Cena7

Abertura, Vernissage E Sarau

Data: 19 de novembro de 2024

Horário: das 19h às 21h

Local: Pinacoteca de São Bernardo do Campo

Endereço: Rua Kara, 105, Jardim Do Mar, São Bernardo Do Campo, São Paulo. CEP 09750-380

Funcionamento do espaço: Terça-feira, das 9h às 20h. Quinta-feira a sexta-feira, das 9h às 17h; último sábado do mês, das 10h às 16h.

Duração: de 19 de novembro de 2024 até 25 de janeiro de 2025

Faixa etária: Livre