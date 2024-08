Cia Asfalto de Poesia promove oficina de palhaçaria e circo-teatro em São Bernardo

No dia 28 de agosto de 2024 (quarta-feira), de 14h às 17h, a Cia Asfalto de Poesia ( @ciaasfaltodepoesia ) realiza uma oficina gratuita “Palhaçaria e Circo-teatro” no Centro de Referência e Apoio à Mulher Márcia Dangremon, que fica na Rua Dr. Fláquer, 208 – 2º andar – Centro de São Bernardo do Campo – SP.

A oficina “Palhaçaria e Circo-teatro” é uma vivência com duração de três horas, oferecida gratuitamente, que aborda o circo-teatro e a palhaçaria. Serão oferecidas 30 vagas e podem participar pessoas interessadas em arte circenses em geral, sem necessidade de experiência anterior ou algum tipo de conhecimento prévio.

As pessoas participantes poderão vivenciar diferentes técnicas de construção das linguagens melodrama e a comédia, trazendo noções sobre personagens e máscaras, além de refletirem de forma crítica sobre a diversidade de referências existentes e as especificidades do riso.

Através de jogos teatrais, os participantes terão contato com “artistas que vieram antes de nós” e poderão também ir para a cena, passando pela estruturação do corpo cômico, entonação de voz, a desconstrução da voz do personagem, e pela dramaturgia do circo-teatro como uma orientação para a criação coletiva.

As ações fazem parte da temporada de circulação do grupo com o projeto “O pequeno circo das atrapalhadas” contemplado no edital Edital ProAC nº 11/2023 – Circo – Circulação de Espetáculo.

SERVIÇO: Oficina Palhaçaria e Circo Teatro

Com Maria Silvia Nascimento e Amanda Massaro – Cia Asfalto de Poesia

Sinopse: uma vivência em diferentes técnicas de construção das linguagens melodrama e comédia, trazendo noções sobre personagens e máscaras, além de refletirem de forma crítica sobre a diversidade de referências existentes e as especificidades do riso.

Quando: 28 de agosto de 2024 (quarta-feira) – Horário: 14h às 17h

Grátis

Classificação: Acima de 12 anos – Serão oferecidas 30 vagas para pessoas acima de 12 anos e as inscrições podem ser feitas no próprio local, meia hora antes do início.

Onde: Centro de Referência e Apoio à Mulher Márcia Dangremon – Rua Dr. Fláquer, 208 – 2º andar – Centro de São Bernardo do Campo – SP

Vagas para a oficina: 30