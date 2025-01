CHL promove leitura de livros infantis com escritores em Ribeirão Pires

O Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (CHL), em Ribeirão Pires, será palco de um evento especial voltado para o público infantil. Nesta quinta-feira (16) e domingo (19), o Ateliê do Café do CHL promoverá sessões de leitura de livros infantis com a participação de escritores convidados. A programação busca aproximar as crianças do universo literário de maneira interativa e divertida, mesmo durante o período de recesso escolar.

Localizado na Rua Miguel Prisco, 286, no Centro da cidade, o CHL abrirá suas portas para receber famílias interessadas em momentos de aprendizado e entretenimento. A proposta é conectar os pequenos leitores diretamente aos autores e suas obras, incentivando o hábito da leitura desde cedo.

Na quinta-feira (16), as atividades começam às 10h30 com a leitura de “O Céu e o Mar”, conduzida pelo autor Gil Silva. O livro, que narra uma aventura entre os elementos da natureza, promete encantar as crianças com histórias que instigam a imaginação e o respeito pelo meio ambiente.

Logo em seguida, às 11h30, o escritor Rafael Marques apresenta sua obra “As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires”. O livro utiliza elementos da cidade como pano de fundo para uma narrativa mágica, destacando as riquezas culturais e naturais de Ribeirão Pires. A obra é uma celebração à identidade local, tornando-se especialmente relevante para as crianças que vivem na região.

No domingo (19), a programação continua às 14h30 com a escritora Sara Andreozzi, que apresentará “O Relicário da Mamãe”. A obra aborda, de forma sensível, a importância dos laços familiares e o valor das memórias.

Para encerrar o evento, às 15h30, o público terá uma oportunidade especial de ouvir o escritor mirim Miguel Ângelo, filho de Sara. Ele apresentará seu livro “Cada Dinossauro é de um Jeito”, que explora a diversidade de forma lúdica e criativa. A participação de Miguel é um incentivo para crianças que sonham em se aventurar na escrita e cria uma conexão ainda maior entre os pequenos leitores e os autores.

A entrada para o evento é gratuita, mas é necessário fazer inscrição prévia. As vagas são limitadas, e os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 94457-5310.

Calendário completo

Quinta-feira (16)

– 10h30: O Céu e o Mar – Gil Silva

– 11h30: As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires – Rafael Marques

Domingo (19)

– 14h30: O Relicário da Mamãe – Sara Andreozzi

– 15h30: Cada Dinossauro é de um Jeito – Miguel Ângelo