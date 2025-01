CHL: opção completa de lazer e cultura nas férias escolares

As férias escolares podem ser um desafio para os pais que buscam opções de lazer e aprendizado para os filhos. Em Ribeirão Pires, o Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (CHL) surge como uma alternativa diferenciada, unindo cultura, conhecimento e diversão em um único local. Localizado na Rua Miguel Prisco, 286, no Centro, o espaço está aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, e se destaca como referência em promover o acesso à leitura, pesquisa e internet de forma democrática.

O CHL é equipado com um acervo de mais de 1.800 títulos, que abrangem desde literatura infantil até obras de pesquisa, além de documentos históricos que preservam a memória de Ribeirão Pires. Para quem busca um ambiente propício ao estudo e à produtividade, o espaço conta com um Coworking Municipal, Wi-Fi gratuito e áreas confortáveis para leitura e trabalho. Como complemento, o café interno oferece opções gastronômicas para tornar a experiência ainda mais agradável.

Os interessados em utilizar a área de Coworking podem agendar horários gratuitamente por meio do formulário online https://form.jotform.com/230804868769674. Além disso, informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (11) 4825-9049 (Recepção) e (11) 4827-4598 (Direção).

Essa facilidade atrai famílias como a de Márcio Santos, pai de Sofia, de 5 anos, que vê no CHL uma oportunidade única para incentivar o hábito da leitura em casa. “A gente conheceu aqui no ano passado, quando eu comecei a trazer ela porque eu tenho o hábito de ler em casa. Tenho alguns livros, estudo bastante sobre autoajuda e vendas e ela se inspirou, gostou desta parte de leitura e eu a trouxe pra cá pra conhecer o local. E ela ficou muito feliz. Aí sempre que a gente passa aqui em frente ela aponta pra cá e ela fala ‘Papai, vamos lá ler’. Então, assim a gente incentiva tanto eu quanto a minha esposa o hábito da leitura, porque a tecnologia às vezes acaba roubando muito isso e a gente quer manter isso vivo lá dentro da nossa família”, comenta Márcio.

Além de incentivar o hábito da leitura, o CHL se diferencia por ser um ambiente versátil. As crianças contam com uma área exclusiva para elas, repleta de livros e espaços para interagir e explorar o universo literário de forma lúdica. Já os adultos podem usufruir do coworking para realizar trabalhos, estudar ou mesmo relaxar enquanto acompanham os filhos.

A área de gastronomia do CHL é outro atrativo, oferecendo desde cafés tradicionais a opções de lanches rápidos, ideais para quem busca momentos de descontração. Em paralelo, o ambiente silencioso e bem estruturado contribui para que os frequentadores possam desfrutar ao máximo de tudo o que o espaço tem a oferecer.