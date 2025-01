China mostra disposição para colaborar com Trump sobre o futuro do TikTok nos EUA

Recentemente, a China sinalizou uma nova postura em relação ao TikTok, demonstrando abertura para colaborar com o ex-presidente Donald Trump a fim de garantir a continuidade das operações do aplicativo no território americano. Essa mudança de atitude do governo chinês permite que empresas decidam sobre suas operações e aquisições, criando um ambiente mais flexível para negociações.

A proposta de Trump de compartilhar o controle do TikTok entre os Estados Unidos e a China gerou reações significativas. Zhang Yiming, fundador do aplicativo, encontrou apoio no bilionário Elon Musk, conhecido por sua oposição à proibição do TikTok e por suas relações amistosas com autoridades na China.

Desde que o Congresso dos EUA ameaçou banir o TikTok, Musk e Zhang têm se engajado em diálogos sobre possíveis soluções para contornar as restrições. A aprovação da lei que proíbe o aplicativo ocorreu em abril de 2024, mas Zhang busca desassociar-se da imagem de que atua sob a influência direta de Pequim.

De acordo com fontes próximas ao empresário, Zhang tem se esforçado para distanciar-se das autoridades chinesas. Apesar de manter a participação majoritária na ByteDance, empresa controladora do TikTok, ele não é membro do Partido Comunista Chinês, o que pode ajudar a suavizar as preocupações sobre a influência governamental nas operações do aplicativo.

Anteriormente, houve discussões entre autoridades chinesas sobre a possibilidade de permitir investidores americanos, como Musk, a ingressar nas operações do TikTok nos Estados Unidos. A situação continua em desenvolvimento e será acompanhada de perto por analistas e stakeholders da indústria.