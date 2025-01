Bilionários integram equipe de Trump para segundo mandato nos EUA

Na iminência de sua posse para um segundo mandato, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta uma lista notável de indicados, destacando a presença de figuras proeminentes do setor tecnológico. Dentre os 80 nomeados, surpreendentemente, 10 deles são bilionários, refletindo a influência crescente do Vale do Silício na política americana.

Elon Musk lidera indicados ao novo governo

Um dos nomes mais destacados é Elon Musk, o magnata por trás da Tesla, da SpaceX e proprietário do X. Com uma fortuna estimada em impressionantes US$ 433,9 bilhões (equivalente a R$ 2,62 trilhões), Musk não apenas se consagra como o homem mais rico do mundo, mas também como um aliado fundamental na campanha eleitoral de Trump em 2024. Ele contribuiu com mais de US$ 250 milhões (aproximadamente R$ 1,51 bilhão) para garantir a vitória do republicano.

No novo governo, Musk assumirá a posição de co-líder no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). Apesar de detalhes sobre sua remuneração ainda não terem sido divulgados, a fortuna pessoal de Musk sugere que questões salariais não são prioridade para ele.

Influência do setor privado no governo Trump

A inclusão de bilionários no alto escalão do governo destaca uma tendência crescente nos Estados Unidos: a participação direta de líderes empresariais na formulação de políticas públicas. Especialistas avaliam que essa configuração pode trazer avanços tecnológicos e econômicos, mas também levanta questionamentos sobre o impacto de interesses corporativos nas decisões governamentais.

À medida que Trump se prepara para iniciar seu novo mandato em Washington, D.C., analistas acompanham de perto as consequências dessa aliança inédita entre política e setor privado para o futuro do país.