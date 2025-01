TikTok é parcialmente restabelecido nos Estados Unidos após promessas de Trump

Após um período de suspensão que ocorreu no último fim de semana, a plataforma TikTok foi parcialmente reestabelecida nos Estados Unidos neste domingo. A reabertura se deu em meio a uma promessa do presidente eleito Donald Trump, que anunciou sua intenção de emitir um decreto logo após assumir o cargo nesta segunda-feira, suspendendo a proibição do aplicativo por um período de 90 dias.

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu manter a legislação que proíbe o uso do TikTok no país, impondo à empresa chinesa ByteDance, controladora da plataforma, a necessidade de vender suas operações em solo americano ou enfrentar um banimento total.

Conforme reportado pela Rádio França Internacional, a reativação do TikTok gerou uma onda de celebrações entre os usuários, que rapidamente inundaram a rede com vídeos comemorativos. O aplicativo conta com uma base significativa de mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos.

O agradecimento ao presidente Trump foi expresso através de mensagens na plataforma X, onde se destacou que a decisão judicial garante aos provedores de serviços de internet e às lojas de aplicativos a isenção de multas que poderiam chegar a 5 mil dólares.

A legislação vigente permite um adiamento na implementação da proibição por um período adicional de 90 dias, oferecendo assim à ByteDance uma janela para encontrar um comprador para suas operações americanas como alternativa à proibição total.