Posse de Donald Trump: Cerimônia histórica no Capitólio com clima extremo e celebrações

A cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, junto ao seu vice, J. D. Vance, está marcada para esta segunda-feira, dia 20, e ocorrerá nas dependências do Capitólio, em Washington, D.C. Em decorrência das condições climáticas severas e do frio extremo que afeta a região, as festividades foram deslocadas para o interior do edifício, ao contrário da tradição que costuma privilegiar eventos ao ar livre.

O evento será amplamente coberto por todas as principais emissoras de televisão dos Estados Unidos, com destaque para o canal C-SPAN, que fará a transmissão ao vivo pela plataforma YouTube a partir das 9h (horário local) de segunda-feira.

Detalhes da Cerimônia

A cerimônia de posse está programada para começar às 14h no horário de Brasília (meio-dia no horário local). Devido às baixas temperaturas, os novos líderes americanos prestarão seus juramentos na rotunda do Capitólio, que abriga o Congresso dos EUA.

Após uma missa realizada na Igreja Episcopal de São João e uma recepção com o presidente atual, Joe Biden, Donald Trump assumirá oficialmente seu segundo mandato como 47º presidente dos Estados Unidos. Durante o evento, ele fará seu primeiro discurso oficial, seguido por apresentações musicais que incluirão performances de artistas renomados; o hino nacional será interpretado pela cantora Carrie Underwood.

Após as solenidades iniciais e a formalização da transferência de cargos, haverá um almoço no Salão de Estátuas do Capitólio para autoridades presentes. Em seguida, Trump e Vance, acompanhados por suas respectivas esposas e apoiadores, deixarão o prédio.

Compromissos Oficiais

Ao longo do dia da posse, os novos mandatários terão diversos compromissos oficiais agendados, incluindo a assinatura de documentos importantes na Casa Branca e três bailes oficiais em celebração à nova administração.

O evento não apenas reunirá líderes políticos e celebridades, mas também servirá como um marco significativo na história política dos Estados Unidos.