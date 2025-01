TikTok suspende operações nos EUA com nova legislação em vigor

No último sábado, 18 de setembro, o TikTok suspendeu suas operações nos Estados Unidos, retirando-se das lojas de aplicativos da Apple e Google. Este movimento ocorreu em antecipação à implementação de uma nova legislação que exigia o fechamento da plataforma, programado para entrar em vigor no dia seguinte, 19 de setembro.

O presidente eleito Donald Trump indicou que poderia prorrogar a operação do TikTok por mais 90 dias após sua posse, marcada para segunda-feira, 20 de setembro. Em declarações à NBC, Trump afirmou: “A extensão [do prazo de funcionamento] é algo que provavelmente será feito, porque é apropriado“. Ele também mencionou que anunciará sua decisão na próxima semana.

Os usuários americanos foram recebidos com um aviso ao tentarem acessar o aplicativo, informando sobre a nova lei. O TikTok expressou sua esperança em continuar operando, citando o compromisso do presidente Trump em colaborar com a plataforma para encontrar uma solução viável. “Uma lei que proíbe o TikTok foi promulgada nos EUA. Infelizmente, isso significa que você não pode usar o TikTok por enquanto. Estamos felizes que o presidente Trump indicou que trabalhará conosco em uma solução para restabelecer o TikTok assim que assumir o cargo. Fiquem ligados“, dizia a mensagem exibida aos usuários.

A interrupção das atividades do TikTok, pertencente à empresa chinesa ByteDance, tem potencial para gerar consequências significativas nas relações entre os Estados Unidos e a China, além de impactar a política interna americana e o panorama das redes sociais no país. Historicamente, os Estados Unidos não baniram uma plataforma de mídia social de grande porte, e a legislação aprovada pelo Congresso concede ao novo governo amplo poder para restringir ou até mesmo buscar a venda de outros aplicativos originários da China.

Além do TikTok, outros aplicativos sob a propriedade da ByteDance, como CapCut e Lemon8, também estavam indisponíveis nas lojas americanas até o final do sábado. A embaixada da China em Washington denunciou a medida como um uso abusivo do poder estatal americano para restringir o aplicativo, prometendo tomar todas as medidas necessárias para proteger os direitos e interesses legítimos da China.

A incerteza em torno do futuro do TikTok levou muitos usuários a buscar alternativas, como o aplicativo RedNote, também chinês. As empresas rivais Meta e Snap viram suas ações valorizarem antes da proibição, com investidores acreditando em um possível aumento no número de usuários e na receita publicitária.

Um usuário do RedNote comentou sobre a situação: “Este é meu novo lar agora,” acompanhando a postagem com as hashtags “refugiadodotiktok” e “triste“.

Shou Zi Chew, CEO do TikTok, está programado para participar da cerimônia de posse de Trump e de um comício relacionado ao evento. Na última sexta-feira (17), Chew expressou sua gratidão ao republicano pelo comprometimento em dialogar com a empresa sobre possíveis soluções que mantenham o aplicativo ativo nos Estados Unidos.