Chimarruts faz show no Arraiá do São Bernardo Plaza

O Arraiá do São Bernardo Plaza teve início no dia 27 de junho, já trouxe muita diversão, mas ainda promete agitar a população do Grande ABC. Com programação musical gratuita, o evento já recebeu grandes atrações e nesse final de semana é a vez da Banda Chimarruts, com um reggae dançante. Além de música, o evento garante muita diversão e gastronomia típica para toda a família.

O Arraiá acontece de 4 a 7 de julho. O horário de funcionamento é das 16h às 22h às quintas e sextas-feiras e, das 10h às 22h, aos sábados e domingos. O Arraiá fica localizado no estacionamento externo do empreendimento – Acesso B. Os visitantes podem desfrutar de mais de 20 opções gastronômicas com o melhor da culinária típica das festas juninas.

Com barracas de brincadeiras típicas como pescaria, boca do palhaço, argolas e muito mais, o arraial promete momentos de alegria. Além disso, o Ita Center Park fica ao lado do Arraiá, garantindo ainda mais diversão para todas as idades. O parque de diversões itinerante conta com muitas opções de brinquedos que contemplam todas as idades.

Aos sábados e domingos de Arraiá, os clientes ainda podem aproveitar o Bingo e a Roleta Premiada. A roleta é um jogo gratuito em que todos que jogarem ganham um mimo. Entre os prêmios estão vales compra, presentes das lojas, entre outras opções. O Bingo acontece a partir das 13h e conta com diversos prêmios para os participantes!

Confira a programação musical completa:

04 de julho

19h – Lia Santiago – Cover Rita Lee

05 de julho

19h – Cólica Renal – Cover Mamonas Assassinas

06 de julho

19h – Chimarruts

07 de julho

19h – Peixelétrico

Serviço

Datas: 4, 5, 6 e 7 de julho

Horário: Quintas e sextas-feiras, das 16h às 22h

Sábados e domingos, das 10h às 22h

Local: Estacionamento externo, Acesso B

Endereço: Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09721-000

Entrada gratuita