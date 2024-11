Chegada do Papai Noel na Grande São Paulo: shoppings preparam eventos especiais

A magia do Natal está cada vez mais próxima e para registrar o início desse momento especial, shoppings administrados pela ALLOS, a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina, programam eventos lúdicos para a chegada do Papai Noel. Neste final de semana, nos dias 9 e 10 de novembro, a criançada tem programação garantida em diferentes regiões da Grande São Paulo, como nos shoppings Jardim Sul, Mooca Plaza, Campo Limpo, Santa Cruz, São Bernardo Plaza e VillaLobos.

Confira a seguir a programação completa:

Zona Leste de São Paulo

O Mooca Plaza Shopping promove um desfile do Noel em carro aberto. O passeio é aberto ao público e, os interessados em participar, devem se reunir no Largo São Rafael no dia 10 de novembro, a partir das 12h30. A saída do bom velhinho acontece às 13h, com chegada no shopping prevista para as 14h. O Noel seguirá pelas ruas do bairro, finalizando o passeio no Acesso A do shopping. Ao chegar ao empreendimento, ele será recebido por uma bandinha natalina e personagens lúdicos que distribuirão balões, doces e gorros natalinos. Do Acesso A, o Noel segue por um passeio pelos corredores do mall, encerrando o desfile em seu trono, onde dará início ao atendimento para fotos.

Para tirar fotos no dia da chegada, é necessário retirar uma pulseira com o horário no Balcão de Benefícios, localizado no Piso L2, a partir das 12h. Os horários para fotos seguirão de acordo com o cronograma: 14h30, 15h, 15h30, 16h30, 17h, 17h30, 18h30 e 19h. A distribuição das pulseiras acontecerá por ordem de chegada.

Zona Oeste de São Paulo

O Shopping Villalobos se prepara, no dia 09 de novembro, para a chegada do seu Papai Noel. A partir das 14h se inicia mais um ritual natalino, com distribuição de pipoca, doces e mimos. A seguir, personagens temáticos invadem o Villa com uma parada temática cheia de magia.

O ponto alto do dia será a chegada do Papai Noel, prevista para as 16h. O bom velhinho será recebido na decoração e cumprimentará as famílias, até seguir para o seu trono, localizado no 2º andar, onde receberá crianças e adultos para uma sessão de fotos inesquecível até às 22h. Após sua chegada, o Papai Noel estará presente de segunda a sábado, das 14h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h, e, no dia 24 de dezembro, das 10h às 18h.

No Morumbi, o Shopping Jardim Sul, que une tradição e modernidade em sua decoração de Natal desse ano, recebe no sábado, dia 09 de novembro às 15h, a chegada do Papai Noel. A festa natalina inicia no piso térreo, com direito a banda e coral e distribuição de gorros e balões.

Grande destaque do dia, o Papai Noel chega de forma inusitada e divertida em meio a decoração na praça principal. Em seguida, passeará pelo Shopping, seguindo para o seu trono, localizado no 1º andar. Lá ele receberá gratuitamente a todos para abraços, pedidos e uma sessão de fotos inesquecível. Após o dia 09, o Papai Noel e as Noeletes estarão presente de segunda a sábado, das 12h às 21h, aos domingos, das 12h às 20h, e no dia 24/12, véspera do Natal, das 12h às 18h.

Zona Sul de São Paulo

O Shopping Campo Limpo recebe o tão esperado Papai Noel por meio de um cortejo no próximo sábado, dia 9 de novembro, às 15h, que inicia no Piso P3 – Itapecerica, percorrendo todos os andares até o seu trono mágico no Piso P1 – Campo Limpo, com muitos balões, algodão doce e pipoca para todos.

Com a chegada do bom velhinho, os clientes terão a chance de tirar muitas fotos e fazer os seus pedidos. Para além disso, o shopping vai oferecer um trono pet especial também para os “peludos”, para que eles possam fazer parte desse momento único, no período de 9 de novembro a 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 12h às 20h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Acesse o site para mais informações, clicando aqui.

Já o Shopping Santa Cruz promove neste próximo domingo, dia 10 de novembro, às 15h30, a chegada do Noel, com muita festa para os clientes do empreendimento. O cortejo especial que contará com banda e bailarinos, bem como balões e doces, inicia na entrada principal, no Piso Térreo, em frente à B.LÉM, e segue até o trono do Papai Noel, no Piso L1, ao lado da loja Hope, onde ele ficará disponível para fotos com os visitantes.

Durante o período, as fotos e pedidos, inclusive, na presença dos melhores amigos peludos, já que o shopping disponibilizará um trono pet junto do bom velhinho também, poderão ser realizadas de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h, lembrando que, diariamente, o Noel fará uma pausa para alimentar as renas das 16h às 17h. No dia 24 de dezembro, o horário de visitas será especial, e por isso será das 9h às 18h. Para mais informações sobre as visitas, basta clicar aqui.

Grande ABC

Pela primeira vez, o Papai Noel do São Bernardo Plaza Shopping fará um passeio em carro aberto pelas principais avenidas da cidade antes de se direcionar ao empreendimento, onde será recebido com uma verdadeira festa com bandinha natalina e distribuição de balões e doces. O Noel será acompanhado de um desfile de centenas de fuscas que o seguirão logo atrás. O desfile será aberto ao público, que poderá acompanhá-lo durante todo o percurso. A saída do bom velhinho para o passeio acontece às 14h do estacionamento do shopping com retorno previsto para as 15h.

Após a chegada, o bom velhinho segue por um passeio pelos corredores do mall, passando pelos Pisos L1 e L2, onde encerrará o desfile em seu trono e dará início ao atendimento para fotos. As fotos com o bom velhinho acontecerão por ordem de chegada, de segunda à sábado, das 14h às 22h – com pausa das 18h às 19h – e aos domingos e feriados, das 14h às 20h – com pausa das 17h às 18h. Encerramento da fila acontece 30 minutos antes do fechamento do shopping.