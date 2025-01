Central Plaza Shopping traz exposição gratuita para celebrar o aniversário de São Paulo

Em busca de promover cultura acessível de qualidade e celebrar o aniversário da capital paulista, o Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, traz a nova exposição “Vendo e Vivendo SP, 471 anos”, que estará disponível gratuitamente para o público até o dia 25 de fevereiro, no Espaço Cultural.

Para quem for conferir as obras e quiser conhecer os artistas que as produziram, no dia 24 de janeiro, das 19h30 às 22h, haverá um coquetel para festejar a exposição e celebrar o aniversário da cidade.

A mostra acontece em uma parceria entre o Central Plaza Shopping e a ABRASCI, sob direção e curadoria de Waldireni Morais Chelala.

“A exposição tem a participação de talentosos artistas, com obras que retratam os pontos turísticos, particularidades e costumes de São Paulo de forma envolvente em um aniversário que é de todos nós.”, comenta Carlos Simões, Superintendente do Central Plaza Shopping.

Confira a lista de obras e artistas convidados:

Ladeiras vistas a partir do Largo Riachuelo (Ana Júlia Del Bianco Afarelli);

Ladeira de São Francisco (Ana Júlia Del Bianco Afarelli);

Terra da Garoa (Danielle Andrezza);

Metrô Tucuruvi e Estação da Luz (Gil Motta);

Masp (Gil Motta);

Ipiranga com São João e Copan (Gil Motta);

Museu do Ipiranga (Gil Motta);

Ponte Estaiada (Gil Motta);

Memorial da América Latina (Gil Motta);

Catedral da Sé e Viaduto Santa Efigênia (Gil Motta);

Farol Santander (Gil Motta);

Quintal em Sampa (Jacira Santos);

Memorial da América Latina (Maria Goret Chagas);

Cores para São Paulo (Maria Nazaré Santos);

Paulistana (Melissa Almeida);

Existe Amor em São Paulo (Melissa Almeida);

Noite Estrelada em São Paulo (Silvio Gomes dos Santos Mendes);

São Paulo Abstrato (Silvio Gomes dos Santos Mendes);

Luzes da Noite Paulistana (Silvio Gomes dos Santos Mendes).

Venha conferir incríveis obras sobre a nossa querida cidade no Seu Grande Vizinho. Passeio cultural no Central Plaza, Tá em Casa!

Serviço:

Central Plaza Shopping – Exposição “Vendo e Vivendo SP, 471 anos”

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Espaço Cultural

Data: Até 25 de fevereiro

Horários: Livre, de acordo com funcionamento do Shopping